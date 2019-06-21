【逃犯條例】盤點三高官就事件致歉　唯鄭若驊未正式露面

政府修訂《逃犯條例》備受社會爭議，隨著爭議不斷升溫，引起連日來的集會及警民衝突，有意見認為各政府官員責無旁貸，社會各界亦要求特首林鄭月娥、律政司長鄭若驊及保安局局長李家超就事件引咎辭職。 林鄭月娥及李家超早前分別於記者會及立法會露面，就事件致歉，但鄭若驊遲遲未露面，更於昨日透過律政司回應《明報》查詢時指，對於過去數月就《逃犯條例》修訂引起的爭議而引起社會的矛盾和紛爭感到惋惜和難過，但未有就事件致歉。 鄭若驊今日（21日 ）回應有所轉變，終於在今早發表網誌，首度就修例一事引起的社會矛盾和紛爭向市民「作出真誠的致歉」。

李家超（左）亦於前日（19日）立法會兩項急切口頭質詢中，鄭若驊（右）未有就事件正式露面。（資料圖片／李澤彤攝）

鄭若驊網誌中承認政府的工作有所不足，對於過去幾個月引起的社會矛盾及紛爭，向市民作出真誠的致歉，但網誌中未有回應會否就事件下台，只談及日後會以最有誠意、最謙卑的態度接受批評，並會加以改進，繼續為廣大市民服務。她又強調當局會繼續積極與法律界保持聯繫，就共同關注的議題交流意見，又指自己「經一事、長一智」，政府在事件上已汲取經驗，日後必定會做好工作，正面回應社會的期望。

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對比另外兩名主責官員，林鄭月娥上周六（15日）召開記者會宣佈暫緩修例，但未有回應公眾要求她致歉的訴求，翌日晚上在200萬人上街參與反修例遊行後，終發書面聲明就《逃犯條例》修訂引來的紛爭致歉，並於周二（18日）召開記者與傳媒會面，又稱自己有認真反思、反省，向市民道歉。李家超在兩次記者有出席，但沒有發言，直至前日（19日）立法會兩項急切口頭質詢中回應指自己作為政府團隊一分子，對所引起的社會矛盾及紛爭道歉。

鄭若驊亦有出席該兩次記者會，沒有發言。雖然她發表網誌作「真誠致歉」，但並未有就事件與傳媒會面及作正式口頭致歉，未知日後會否召開記者會回應事件。

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