【逃犯條例】曾因人少士氣低　直擊示威者四小時直接行動：很迷茫

反對修訂《逃犯條例》抗議活動持續，示威者鑑於特首和政府在昨日（20日）下午5時的「最後通牒」前，未有回應撤回修例等五大訴求，決定今早7時起將行動升級。不過，現場參與者人數與6月12日的包圍立法會行動大相逕庭，只有約一千人參與。有示威者無奈稱，示威行動經歷多日後人數不足，士氣低落，「人都唔夠，衝都衝唔到」，一度感到迷茫。直至9時許，到場支援的人數漸多，才令示威者士氣回升。對於抗爭前路，示威者各有看法，有人期望有領袖人物帶領群眾，有人認為應發起更大型的不合作運動，亦有年輕人提出見步行步建議，「甚麼都要試，做到幾多就幾多」。至11時許，千人示威大隊包圍警總，要求與警務處處長盧偉聰對話。

示威者昨向政府發出「最後通牒」，要求在6月20日下午5時回應五大訴求，包括撤回修例、特首林鄭月娥下台、反對定性暴動、釋放被捕人士和追究警方濫權暴行。惟政府在「死線」前未有回應訴求，示威者按原定計劃將行動升級，包圍立法會和發起「不合作運動」。

「直接行動」（direct action）是指以堵塞政府或大企業的通道，甚至衝擊防線，闖入一些被禁區域。直接行動組織較零散，缺乏一個統一的指揮者或中心，由不同的參與者自發行動，俗稱「無大台」的社會運動。

記者清晨5時許到立法會附近一帶視察，有數十名年輕示威者在立法會門外和添馬公園留宿。到6時許，現場沒有行動升級、如箭在弦的緊張感，只有約200名示威者到場。有別於6月12日的包圍立法會行動，立法會門外並無架起鐵馬，亦未見警察駐守，示威者表現平靜。到早上7時至9時，示威者人數增多至約一千人，其間只見多間學生會代表到場帶領喊口號，未有任何進一步行動。直至11時，示威者佔據夏愨道，造成交通擠塞。

洗先生稱，現時首要爭取到政府釋放被捕人士和徹查警方過度施暴。（李穎霖攝）

今早立法會門外的示威者人數並不算多，示威大致平靜。 （李穎霖攝） 清晨7時過後「才有些希望」 記者在早上7時前後，追蹤訪問三位20多歲示威者，了解他們心聲。23歲城大學生王小姐與友人由昨午5時通宵留守至今，她稱今日的示威氣氛與6月12日的行動相比「差太遠」，早上7時前只有一百多人在立法會外，「人數太少，根本甚麼都做不到」，直至7時過後人群漸多「才有些希望」。 她坦言，經歷多日的抗爭，深感疲累但亦不能放棄。過去曾與立場不同朋友和任職警方朋友「絕交」，為免與立場不同的父母吵架，與父母對話時避而不談，「政府和警察的暴行真是沒辦法接受，現在一定要爭取到底」。 政府假意回應部分訴求 減低示威意欲 她又認為，早前示威人數由6月16日的200萬人上街遊行大減，緣因當日前夕有人以死控訴，激起大批市民情緒前往悼念和抗議，「而今次政府已假意回應部分訴求，減低了示威意欲」。

至11時許，示威人數開始增多。 （李智智攝）

「香港人不適合打持久戰」

「我反而不是這樣看。」坐在她身旁的朋友冼先生説道：「平日有出來遊行的是為了悼念，但之前未遊行過的人，應該是不滿警察執法的手法。」他指，自己由6月9日到今，一直有參與反修訂的遊行、集會，惟一個多星期過去，在政府頻頻回應、表態後，觀察到民意、示威者漸散，留守的人士氣亦減：「士氣低，因拖太長時間。有人（對政府回應）收貨，有人去旅行、有人要實習，香港人都要上班。香港人不適合打持久戰，也不知道行動能否撐到七一。」冼說，現時唯有盼望大家下班後，可以到場支援。

22歲任職銀行的示威者張先生今早到場支援。（李穎霖攝） 6月9日的遊行動員逾百萬人，上周日（16日）的遊行人數更破200萬，不過，即使經歷過聲勢最浩大的遊行，政府至今仍未正面回應示威者的五點訴求。問到遊行集會人數再多，是否已對政府毫無影響，冼先生的回覆仍然樂觀：「人數也是表態，有其價值。」 現在期望有人擔任領袖角色 是次運動沒有大台，不少行動皆由民間發起，惟資訊亦需自行從不同平台發掘。冼先生表示，日前與王小姐應網上呼籲，前往包圍禮賓府，發現響應的只有寥寥數人，而7時前未有下一步行動的資訊，亦令他感到迷惘。「沒有大台有其好處，但現在會期望有一個人擔任領䄂角色。」然而，王小姐的看法並不相同：「當日黃之鋒也只是出來發表講話而已。」 早上9時許，聚集在立法會外的示威人士開始增多，二人皆指士氣有回升，只是從凌晨1時許開始留守，已出現疲態。不過，此時尚未有議員、大專代表到場，講解下一步行動，冼亦不禁問：「人呢？」 欲發起更大型不合作運動 但怕失民心 後來，各大專院校學生會代表到場，呼籲更多示威者到場留守，而行動由之前宣稱的圍堵政府總部，變成了包圍立法會。與二人碰頭、22歲任職銀行的示威者張先生到場支援，他卻說，已對會否有領導運動的人出現「沒有期望」。 遊行過，亦包圍過立法會，要政府回應示威者訴求，張先生認為下一步或是要發起更大型的不合作運動，「如真的嘗試有一大群人霸佔港鐵列車，令其無法運行，這樣政府一定要面對」。他續道：「但這樣就會失民心。」

早上11時許，示威者開始包圍警察總部。 （李智智攝）