【逃犯條例】蔣麗芸「重推論」廣傳　民建聯極速澄清：僅個人意見

要求撤回修訂《逃犯條例》的市民今日（21日）發起升級抗爭行動之際，民建聯立法會議員蔣麗芸在早上接受電視節目訪問時，卻提到政府可利用未來一、兩個月，透過龐大「人力、物力、財力」推動大型宣傳，屆時若市民不感到受威脅，可重推修例，重申現時只是「稍遲少少，唔係停哂佢」。 對於黨友的言論，民建聯在蔣麗芸言論「出街」後3小時內迅速發新聞稿回應，重申理解和尊重特首暫緩修例決定，避免社會進一步撕裂，又強調蔣麗芸言論只屬個人意見，並沒有在黨內討論。

蔣麗芸提議政府推動大型修例宣傳，重申現時只是「稍遲少少，唔係停哂佢」。（資料圖片／鄧倩螢攝）

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《NOW》電視今早播出蔣麗芸的電話訪問聲帶，蔣提到「稍遲少少就唔係叫你停咗佢(《逃犯條例》修訂)，OK？」，又建議政府「喺呢一兩個月裡面」，盡量利用人力物力多做大型宣傳，「甚至喺幾個電視台日播夜播」？

有關電視節目在中午12點結束，而民建聯在下午2點52分出聲明回應，指蔣麗芸在訪問中把表明，有關言論只屬其個人意見，並沒有在民建聯內討論。

民建聯在聲明中表示，理解和尊重特首作出暫緩修例的決定，以避免社會進一步撕裂，讓社會回復平靜。

民建聯又指，鑑於社會對修例意見分歧，該黨認同政府未就重啟修例定下時間表的做法，並認為只有在公眾充份了解，並取得共識後，才考慮下一階段工作。