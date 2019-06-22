【逃犯條例】6.26民陣G20峰會前集會：國際壓力給林鄭重重一擊

政府早前雖宣布暫緩修訂《逃犯條例》，但就一直不願明言「撤回」修例。加上特首林鄭月娥未有回應民間徹查6.12鎮壓事件及釋放傷者、撤銷暴動定性等訴求，反對運動連日來未能平息。 民陣昨日（22日）號召市民，在G20峰會前的6月26日「再集結」，惟今次集會地點轉往中環愛丁堡廣場。民陣又表示，林鄭未回應民間五大訴求，修例又有死灰復燃之勢，呼籲港人在國際大事前夕，給予林鄭「重重一擊」。

民陣指林鄭未有回應民間訴求，呼籲市民在G20峰會前的6月26日「再集結」，呼籲港人在國際大事前夕，給予林鄭「重重一擊」。（資料圖片/羅君豪攝）

反修例運動引發多場大型遊行及保衛立法會等示威，迫使政府暫緩，但民間對6.12警方開槍鎮壓及其後大舉抓捕示威者的怒火未有平息。

民陣此前曾表示會專注於地區宣傳工作和籌備7.1遊行，但不排除在7.1前再有行動。而網民就定下的政府回應訴求死線，惟港府在死線後仍未有回應。大專學界和網民昨日則發起升級行動，大量群眾以「游擊戰術」佔據道路及包圍警總部、稅務大樓等多個政府部門，至今日凌晨才完全散去。

而民陣也開啟新戰線，號召市民在6月28日，20國集團（G20）峰會前，舉行「G20 Free Hong Kong集會」。民陣指出，林鄭仍未回應民間五大訴求，道歉欠缺誠意，而被港府暫緩的《逃犯條例》修訂，「在建制派之間嘗試死灰復燃」。民陣表示，希望在國際大事之前，「再度與香港人集結，在國際壓力上再給予林鄭月娥重重一擊！」