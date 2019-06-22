【逃犯條例】曾鈺成料圍警總等行動不會持久：去得太盡民意會逆轉

修例風波持續，大批市民昨日（21日）參與升級抗爭行動，包括包圍灣仔警察總部、入境處、稅務大樓等政府建築物。 前立法會主席曾鈺成估計，示威者昨日的包圍政府部門行動不會長期持續，因為令政府部門包括警隊無法運作，受害的最終還是市民。他又指，如果示威者行為太激進，民意會逆轉，希望示威者以和平理性方式表達訴求。

曾鈺成今日(22日)出席一項活動後向記者表示，若示威者「去得太盡，民意會逆轉」，指如果多數市民依然都對政府處理手法感到非常不滿的話，會有大規模抗抗爭。然而，依其研判，絕大多數參與過去兩次大遊行市民的訴求，都是要求政府不要再處理《逃犯條例》，「呢件事已經實現了」。

至於要求官員下台及釋放所有在6．12衝突中被捕的人士，他認為，恐怕未必是每個人的訴求。如果少數人堅持有關主張，曾希望他們以和平理性態度表達意見。

曾鈺成稱，政府修訂《逃犯條例》原意正確，他仍然相信修例不會影響香港人的自由或權利，若然政府說要「撤回」，等同承認修例是壞事，屆時難以向支持修例的市民交代。曾鈺成又指，沒有理據成立獨立委員會，調查上6．12在金鐘的警民衝突，因為警隊現時有監警會監察。