【逃犯條例】兩公務員團體促麥美娟　澄清有否粗言辱罵林鄭

在巨大民意下，政府上周急剎停《逃犯條例》修訂草案，公布消息前，行政長官林鄭月娥先在禮賓府向建制派立法會議員交代，不過建制派似乎不領情，有指工聯會立麥美娟以粗言辱罵林鄭，更有錄音證實經民聯立法會議員張華峰亦有談及此事，惟麥美娟鏡頭前以不談閉門內容為由帶過。 事件餘波未了，公務員團體華員會及公務員工會聯合會今日（22日）聯合發出新聞稿，要求麥美娟有否以粗言辱罵林鄭，若有，兩公會則要求她公開道歉。

林鄭被指受麥美娟粗言辱罵。（資料圖片／鄭子峰攝）

兩公務員團體重申，任何公職人員，包括行政長官、各司局長、各級公務人員等，在執行職務時不應受到任何語言暴力侵犯，「尊貴的立法會議員理應作為港人，尤其是年青（輕）人、少年兒童的表率，而非相反！」

兩公務員團體表示，此行動只涉反對語言暴力、不針對任何政黨、政黨政治和修訂《逃犯條例》的爭議。

據《蘋果日報》及《東周刊》有關報道，林鄭上周向建制派議員解釋政府暫緩修例的安排並致歉，惟建制派並不滿意。當中麥美娟曾大聲向林鄭説「你太天真啦！依家就算暫緩（修例）人哋都唔會收貨！」，更將以粗言怒斥林鄭脫離民眾，「我啲兄弟落去解説日日被人X！X街，你試下落區日日畀人X呀！」