民建聯植潔鈴Telegram用游蕙禎做Icon　游致電質問　植稱誤會致歉

網民透過通訊軟件Telegram組織反對《逃犯條例》群眾，並發起一連串行動，令不少網民均安裝Telegram。其中民建聯東區區議員植潔鈴最近也加入Telegram用家行列，不過被發現她以青年新政前立法會議員游蕙禎的相片作頭像。 游蕙禎今天（23日）晚上在個人facebook公開一段致電植潔鈴對質的錄音，植在錄音中解釋，相片是在網上搜尋到，不知相中人是游蕙禎，只是覺得「有啲似樣」和「靚女」。植又為引起誤會向游蕙禎致歉。 《香港01》正向植潔鈴查詢，暫未獲回覆。

游蕙禎致電植潔鈴，與植潔鈴對質。（資料圖片/林若勤攝）

質疑植「扮本土派」

通訊軟件Telegram近期廣受港人歡迎，成為組織群眾反修例的主要渠道，Telegram最大好處是用家可隱藏自己的電話號碼，但若其他使用者為該用家的聯絡人，用家身份則沒有隱藏。

因宣誓風波被褫奪議員資格的游蕙禎今天在facebook張貼一張相片，相中顯示，植潔鈴以私人號碼註冊Telegram帳號，用戶名稱為「Marychannn」，不過其個人頭像竟用游蕙禎的相片。

於是，游蕙禎指在今天致電植潔鈴與對方對質，游質問對方為何「偷相」，植解釋相片是從telegram內搜尋到的。

游蕙禎其後質疑對方「扮本土派」，植否認並強調不希望他人有這樣的誤會，她又表示不知相中人是游蕙禎，只是覺得「有啲似樣」和「靚女」，又為引起誤會向游蕙禎致歉。

植潔鈴去年在東區區議會補選贏出。（資料圖片/張浩維攝）

植潔鈴以用戶名稱「marychannn」登記Telegram帳號。（游蕙禎facebook）

↓ 二人對話錄音 ↓