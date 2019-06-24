【逃犯條例】民陣6.26集會以多國語言讀宣言：向全球展示港人企硬

政府早前宣布暫緩《逃犯條例》修訂，但民怨並未因此而平息，不少對條例尚未「撤回」仍然感到不滿。 民陣今（24日）再號召市民，在國家主席習近平出席G20峰會前的6月26日參與集會，惟是次集會地點轉至中環愛丁堡廣場。民陣指今次活動是為在國際大事前向世界及20個國家領導，展示港人對爭取民主、法治、人權等價值上的堅持及對《逃犯條例》修訂的不滿。集會當日，大會亦會用多國語言宣讀大會宣言，以及安排在場的國際關係專家講解香港與整個國際社會的關係。

岑子杰要求政府回應港人提出的5大訴求，又強調「撤回不是暫緩」，同時要求政府成立獨立委員會，全面調查整個《逃犯條例》修訂所引起的事件。（張浩維攝）

民陣召集人岑子杰指，「過去兩次過百萬市民上街遊行，畫面震撼全世界」，反映市民對政府的不滿。他要求政府回應港人提出的5大訴求，又強調「撤回不是暫緩」，同時要求政府成立獨立委員會，全面調查整個《逃犯條例》修訂所引起的事件。

岑子杰認為，自回歸以來仍未看到真正的民主普選得到落實，《逃犯條例》修訂引起港人不安的原因，不單是因為港人對內地司法制永及人權保障欠信心，亦因為對中央「欽點」的特首林鄭月娥獨攬政權而不滿。他又用6.12事件為例，指出港人無論和平或非和平抗爭，政府亦同樣打壓反對聲音，爭取民主普選才是解決長遠問題的方法， 而是次再發起集會是為讓全世界人看到香港人「企硬」，令全世界看得見香港人在民主道路上發出「耀眼的光輝」。

民陣強調，今次修例不單是影響香港人，同時影響在港營商、就業及定居的外國人， 望世界會為港人發聲。岑子杰又認為，如果政府認為修訂不用與國際社會交代，就請「中共退出聯合國」。民陣副召集人陳浩桓亦強調，「要其他國家為你發聲，要自己先發聲」，呼籲市民參與G20峰會前集會。

至於被問到民陣會否在G20峰會期間赴日本示威，民陣回應指，過去兩個星期已在本地舉辦不同的遊行集會，成功引起世界關注，加上星期三G20峰會前會再次發起集會，故認為民陣應留守在香港，令世界再次看到市民的聲音，但同時會尊重其他示威者赴日本示威的決定。