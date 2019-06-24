【逃犯條例】曾俊華不予評論　譚志源：應集中發展經濟、改善民生

政府就逃犯修例至今仍未表態撤回及道歉，兩名前高官今日（24日）出席公開場合，前財政司司長曾俊華繼早前於Facebook拍片回應後，未有再評論事件；政制及內地事務局前局長、港區全國人大代表譚志源則指，認同政府未來應集中精力，發展經濟、改善民生。

政制及內地事務局前局長、港區全國人大代表譚志源（左）指，認同政府未來應集中精力，發展經濟、改善民生。右為曾俊華。（洪嘉徽攝）

曾俊華、譚志源、自由黨榮譽主席周梁淑怡等人出席前記者張寶華的畫展時，被問及逃犯條例爭議。

譚志源表示，認為特首林鄭月娥等官員已道歉及回應，無論社會接受與否，正如政府於上週六舉行集思會所言，未來集中精力發展經濟、改善民生，市民亦期望政府放下政治爭議。政府現時暫緩修例，未有撤回，他指雖然技術上未有撤回，但法例在政治上「等於死亡」，實質上沒有太大分別。他強調中央支持林鄭依法施政，是中央多個部委一如既往，對特區政府施政作出理解。

至於林鄭應否下台，譚志源則指，她已對事件造成的矛盾真誠道歉，並已吸取經驗教訓。他又指，以往成立獨立委員會調查事件，會經過深思熟慮，亦沒有現行機制處理才會考慮成立。他認為若只是調查警方執法，監警會已可做到。

前財政司司長曾俊華（中）、妻子曾黃蓮華（右）及女兒曾文心（左）罕有一同現身撐場。（洪嘉徽攝）

譚志源：示威不應阻礙上下班

對於有不少示威者於近日多次集會及示威，譚志源認為香港有示威、遊行、集會自由，只要遵守法律便可。他只不應阻礙上班或下班的人士，或阻礙別人交稅或申請證件。他又稱，特首、三司十三局公務員常任秘書長應以現有層面接觸青年人，讓青年人感到政府「有聆聽的心」。

周梁淑怡指，今次修例事件能表現到港人的理智，同時敬佩多達200萬人上街遊行都能和平地進行。但亦有不少市民不同意暴力衝擊的手段，她認為任何事情都應該大家「坐低去講」。（洪嘉徽攝）

周梁淑怡指，今次修例事件能表現到港人的理智，同時敬佩多達200萬人上街遊行都能和平地進行。但亦有不少市民不同意暴力衝擊的手段，她認為任何事情都應該大家「坐低去講」。

周梁淑怡強調持續的衝擊對社會會造成極大損害，希望事件盡快平息，望政府能起到帶頭作用，化解社會矛盾。她又認為政府基本上已撤回修例，但「點解唔願意講撤回兩個字，令大家個心舒服啲呢？」。對於有不少聲音認為政府應該成立獨立委員會調查事件，周梁淑怡認為這未嘗不是個好方法， 但最重要是大家不應繼續互相指責，反而應是從經驗中汲取教訓，令社會繼續向前行。