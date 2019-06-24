【逃犯條例】社團代表送果籃撐警　東區副指揮官：最開心的一天

《逃犯條例》修訂引起極大爭議，期間爆發激烈警民衝突，警方執法手段再惹懷疑。上星期五（21日），有市民自發包圍警察總部，表達訴求。香港東區各界社團今日（24日）向香港警察致慰問信，表示全力支持警方嚴厲執法，並到北角警署送果籃 。東區警區副指揮官邱倩雯高級警司表示，今天是這兩星期內「最開心的一天。」 另外，香港廣西社團總會成員亦到灣仔警察總部外，向警員致送不同物品以示支持。

朱浴龍表示，希望警務人員執法時注意安全。（胡綽琳攝）

香港東區各界社團，包括香港東區各界協會會長、東區區議會主席、東區協進社等，約30多名成員到北角警署向警察送上生果藍及慰問信，又向堅守在前線的全體警務人員及家屬，轉發市民的問候及敬意。

高級警司邱善雯：學生應參與少年警訊

出來接收禮物的高級警司邱倩雯說：「今天是這兩星期內最開心的一天，感謝各界對警方的支持。」她表示，大部份同事需在外工作，警署內工作的同事由三更變為兩更，日夜奔波。她亦指出，要為現時的學生提供全面的資料及教育，建議他們參與少年警訊。

香港東區各界協會會長朱浴龍表示，衷心希望全體警務人員，在履行職責的同時，注意安全及保重身體。堅定支持警方依法嚴正執法、捍衛法治、遏制違法，保衞香港。東區區議會主席黃建彬指出，前線警務人員在執法的時候受傷是非常之不公道的事情。他絕對支持警方執法，要把暴徒繩之於法。

香港廣西社團總會成員下午到達灣仔警察總部門外，表示支持警隊。(陳康智攝)

另外，香港廣西社團總會成員陸續在下午4時到達灣仔警察總部門外，並在地上放下幾個印有鴻福堂、王老吉等不同品牌名稱的紙箱。隨後，成員便手拿「撐警隊」、「支持嚴正執法」和「放下分歧」等紙張，他們隨後呼叫支持香港警察的口號，約2分鐘後便離去。