財委會加會49小時　陳健波料至少完成審議八成撥款

立法會財務委員會因《逃犯條例》修訂爭議「大塞車」，財委會主席陳健波今日（24日）決定於下月8至20日，加開15次、共49小時會議，若會議過程順利，料能審議至少八至九成撥款項目。 目前有44項撥款項目待財委會審議，包括排在第21項、有關明日大嶼的中部水域人工島撥款項目，陳健波指有關項目已排得較後，他希望可開展討論有關討論，但亦要接受政治現實，故把撥款排得較後。

陳健波指若會議過程順利，料能審議至少八至九成撥款項目。（資料圖片/李澤彤攝）

陳健波指出，目前至少44個撥款項目待財委會審議，大部分涉及民生，包括有機資源回收中心第二期撥款、T2主幹路及茶果嶺隧道－建造工程撥款、2019-20年度公務員薪酬調整等。他坦言即使環境艱難、建制派出入立法會受到責罵，但仍需堅持加開會議。

他指決定於下月8至20日，加開15次、共49小時會議，若會議過程順利，料能審議至少八至九成撥款項目。不過他見記者時一度出現口誤，指連同原本編定加會12小時和新加的37小時，共加會59小時，及後他透過助理澄清。

根據財委會文件，有關明日大嶼的中部水域人工島撥款項目，目前排在已納入財委會議程的第21個項目，陳健波指有關項目已排得較後，他希望可開展討論有關討論，但亦要接受政治現實，把撥款排得較後。

人民力量陳志全批評陳健波「瘋狂加會」，質疑政府是否欲「快刀斬亂麻」，「開快車」通過明日大嶼前期撥款。

陳健波早前邀請民主派今日會面，商討調動議程問題，民主派拒絕出席。民主派會議召集人毛孟靜今日表示，財委會議程安排一向由政府決定，毋須與陳健波商量，她又指民主派有優先審議的撥款清單，將會直接約見政務司司長張建宗商討。

陳志全批評陳健波「瘋狂加會」。（資料圖片/梁鵬威攝）

加開15次、共49小時會議

2019年7月5日(星期五) 下午3時至7時

2019年7月8日(星期一) 上午8時45分至10時45分

2019年7月8日(星期一) 下午4時30分至6時30分

2019年7月9日(星期二) 上午8時45分至10時45分

2019年7月10日(星期三) 上午8時45分至10時45分

2019年7月12日(星期五) 上午8時45分至下午12時45分

2019年7月12日(星期五) 下午2時30分至7時

2019年7月13日(星期六) 上午9時至下午1時

2019年7月15日(星期一) 上午8時45分至10時45分

2019年7月16日(星期二) 上午8時45分至10時45分

2019年7月18日(星期四) 上午8時45分至10時45分

2019年7月18日(星期四) 下午2時30分至7時

2019年7月19日(星期五) 上午8時45分至10時45分

2019年7月19日(星期五) 下午2時30分至7時

2019年7月20日(星期六) 上午9時至下午1時