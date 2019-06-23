陳健波邀泛民周一會面　商調動財委會議程　毛孟靜：不會出席

立法會財委會上周因民主派不斷就《逃犯條例》修訂發言而腰斬，財委會主席陳健波早前邀請民主派議員於明天(24日)會面，商討調動議程安排，並且希望泛民議員能協調示威者，讓財會先審議民生項目撥款，之後才示威。 民主派會議召集人毛孟靜今天回應時表示，民主派明天不會與陳健波會面。陳健波對民主派拒絕會面表示可惜。他表示，仍會繼續邀請毛孟靜於明天或後天會面，正等待她回覆。

陳健波對民主派拒絕於明天會面感到可惜。（資料圖片／李澤彤攝）

陳健波早前表示，財委會仍有21個撥款項目待審議，包捨有機資源回收中心項目、元朗橫洲公營房屋發展計劃之工地平整及基礎設施工程撥款、「T2主幹路及茶果嶺隧道－建造工程」撥款等項目，陳健波建議調動議程，先審議民生項目撥款，並希望民主派議員能協調示威者，讓財會先審議撥款後才示威。

與陳健波討論無意思

民主派會議召集人毛孟靜今天表示，民主派明天不會與陳健波會面。人民力量陳志全認為，與陳健波討論調動議程並無意思，他解釋，政府目前不回應市民就反《逃犯條例》的訴求，社會不能運作，財委會亦不能獨善其身。他又認為，討論調動議程並非立法會議員一廂情願可以做到，政府才是需要負責任的一方，認為若政府希望可以通過更多民生撥款項目，應由政府自行向立法會提出。

陳健波回覆查詢時表示，對民主派拒會面表示可惜，他表示仍在繼續邀請毛孟靜於明天或後天會面，正等待她回覆，「好可惜，毛孟靜回覆話非建制派板塊認為不需要開會，但他們會制定一份他們認為優先的財委會項目名單。我仍在繼續邀請毛孟靜出席，明天和後天任何時間都可以，正等待她回覆。」