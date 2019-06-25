【逃犯條例】偲嫣復出撐警晚會播LMF歌配片　LMF帖文斥：極度不安

正義聯盟上周六（22日）於遮打花園舉辦「支持香港警察 祝福香港」晚會其間，播放一段以本地嘻哈樂隊LMF歌曲為配樂的影片。樂隊今日發聲明譴責，直指對有支持修訂《逃犯條例》組織播放其樂曲「感到極度不安」，要求其停用，但反對俢訂的團體則不在此列。

正義聯盟李偲嫣上周六（22日）於遮打花園舉辦「支持香港警察 祝福香港」晚會，期間大會在台上播放一段以近日衝突及示威新聞片段剪輯而成的短片，並以本地嘻哈樂隊LMF（大懶堂）歌曲《冚家拎》作短片配樂。

惟LMF樂隊今午在其二十周年祭Facebook專頁發「嚴正聲明」譴責，直指對於近日有支持逃犯條例的團體在聚會上播放其作品，「感覺極度不安！」並要求其立即停止採用樂隊任何作品，而「支持撤回逃犯條例的團體除外」，直線抽擊「撐警集會」之餘，亦趁機對撤回修訂《逃犯條例》表態。該帖文在數小時内有逾萬讚好，不少網民對此表示「好型」。

LMF斥責有撐俢例集會使用其歌曲「感覺極度不安」。（LMF Facebook截圖）

李偲嫣於日前舉辦的撐警晚會中播放了樂隊LMF的歌曲。（資料圖片/李澤彤攝）

記者亦發現，導演高志森於撐警集會當晚、在其Facebook專頁發布同一段聲稱是其朋友傳來的短片，配樂同是LMF的《冚家拎》。高翌日再次上載短片，惟大部份配樂卻已被移除。

正義聯盟疑未取得版權擁有人同意下，在公開集會播放版權作品，疑違反《版權條例》。LMF回覆記者查詢指，樂隊珍惜香港的言論自由，也尊重各人有表達個人意見的空間，並無其他補充，又寄語媒體及各界繼續聚焦於有關議題的理性討論，請各人謹守崗位為香港的未來出一分力。

記者亦曾發訊息予李偲嫣及高志森了解事件，惟至截稿前未獲各方回覆。

LMF樂隊曾以粗口繞舌歌曲聞名，其中不少諷刺時弊。（LMF演唱會宣傳海報）

LMF是在1999年成立的本地獨立嘻哈樂隊，曾因創作粗口歌聞名，主音包括陳廣仁。今次涉事單曲《冚家拎》於2000年推出，歌詞直接批評香港娛樂報道渲染失實，又指娛樂記者態度囂張 ，「以為自己好鬼型」。翻查撐警集會當日新聞片段，可聽到部份歌詞内容為「睇見你條友真係隔夜飯都嘔／男人老狗着到姣婆咁周圍走」。

你報道日日淨係亂咁報道 失實嘅手法 誇張的嘅內容 … 冚家拎 唔X到你應 以爲你自己好X型 LMF單曲《冚家拎》

LMF早於本月9日在Facebook專頁發布一張在民陣百萬人遊行時拍攝的攝片。樂隊早前為慶祝成立20周年，特邀請十位本地嘻哈歌手集體創作諷刺時弊的繞舌歌曲《W.T.F.H.K.》，内容批評香港社會各種問題 ，包括官商勾結、樓價高企等情況。