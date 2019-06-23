【逃犯條例】李偲嫣辦撐警晚會　女生舉「支持獨立調查」牌被追罵

《逃犯條例》爭議未有因為政府宣布暫緩修訂，以及特首林鄭月娥道歉而有所緩和，大批示威者昨日(21日)更行動升級，以游擊形式包圍政總、警總、入境及稅務大樓等，抗議政府未有在「死線」回應遊行人士四大訴求。 正義聯盟李偲嫣在今晚（22日）6時半於遮打花園舉辦「支持香港警察 祝福香港」晚會，期間有人手持「支持成立獨立調查委員會」的紙牌到場，一度與撐警支持者互罵及推撞，最後要由到場戒備的警員分隔再護送離開。 婚後一直久未露面的李偲嫣表示，雖然集會人數不多，但日後會遍地開花，又批評示威者早前以暴力方式示威，傷害警員，及破壞香港治安穩定，有不少人發言時亦表示支持警察執法及譴責暴動。

撐警集會出席者舉起他們的訴求，包括有人要求「中央出手」。（李澤彤攝）

唱國歌後為台灣殺人案女死者默哀

有數百人參與撐警晚會，大會派發藍色絲帶及白色菊花，寓意支持警察執法及悼念是台灣殺人案女死者潘曉穎。晚會開始時，集會人士一起歌唱國歌，隨後為潘曉穎默哀一分鐘。大會之後播放不同的新聞片段，當中包括6．12金鐘警民衝突中，示威者掟雜物，推鐵馬，警員受傷等畫面，片段中當有泛民議員發言譴責警察暴力，指政府應要撤回暴動定性時，民眾報以一片噓聲，斥泛民議員講大話，包庇示威者。

一名女童看過衝突片段後落淚，上台分享時更形容示威者為「暴徒」。

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有上台發言的市民表示，政府應該向支持修例的市民道歉，而非向反對者，指政府的姑息及軟弱令香港市民受害；亦有指市民指，示威者即使有崇高理想，也不能用暴力形式表達，因為暴力會破壞香港及傷害香港警察。

有自稱是退休警務人員上台發言時說，是示威者先衝擊警方防線及掟磚，警方才以催淚彈等武力反擊，並認為警員難以控制子彈去向，令子彈誤中示威者頭部。

有兩名女大學生舉起「支持成立獨立調查委員會」紙牌，被約十多個參與撐警晚會人士追罵。（李澤彤攝）

集會人士於晚會中，不時舉起標語及叫喊「支持警察，嚴正執法」等口號，以示支持警方執法及反對暴力示威。晚會初段，有兩名女大學生在集會舉起「支持成立獨立調查委員會」的紙牌經過集會現場，被約十多個參與撐警晚會人士追罵，最後要在場戒備警員隔開及護送離開現場。她們指，監警會未能做到公平審訊，因此要求成立獨立調查委員會，希望在公平調查下還警察清白，因此到撐警察集會現場表達訴求，不過她們表示未有預料到參與撐警察集會的民眾會推撞她們，更扯開她們的口罩。

不過至少兩名出席者接受電視台訪問時，表態支持成立獨立調查委員會，認為可還警方清白。

李偲嫣：希望記者體諒警員壓力

之後，再發生數次撐警者與反修例人士爭執。社工呂智恆亦在集會尾段拿着「支持香港人權民主法案」的橫額經過遮打花園，同樣在數名參與集會者推撞下， 由警方護送離開。他稱， 現行架構是自己人查自己人，無法有力監察警方行為，因此要求成立獨立調查委員會。

集會於晚上約九時結束，李偲嫣表示，集會不是講求人數多寡，並表示今次集會只是開始，是展現中國香港人的力量，以後將會遍地開花。她批評示威者掟磚、用鐵馬衝擊等示威行為暴力，亦要求成立辱警罪，懲罰以粗言穢語侮辱警員的示威者。不過，李偲嫣又指當日的警員可能有負面情緒因而辱罵記者，希望記者體諒警員壓力。