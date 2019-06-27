【逃犯條例】灰衣男被指扮示威者誘衝警總　警方：指控全屬虛構

晚上的愛丁堡廣場反《逃犯條例》修訂集會逾萬人參與，事後有約一千人到警總再圍封警總。中途約晚上12時，有疑似警員拿著水刮，被指扮成示威者，引誘示威者衝入警總。當時在現場工作的記者表示，於11時45分，即事發前現場已見到灰衣男。

當時記者於11時45分，即事發前，已於告士打道見到灰衣男，灰衣男想進入警總，但於告士打道開始被示威者追趕及拉扯。（李澤彤攝）

當時記者於11時45分，即事發前，已於告士打道見到灰衣男，灰衣男想進入警總，但於告士打道開始被示威者追趕及拉扯，拉扯時曾跌倒在地。之後他再衝上警總，並於扶手電梯到衝到鐵閘，由於警總已拉大閘，他未能進入。當時有大量記者見狀圍住他拍照，之後他拿起身旁的水刮及雪糕筒，未知目的，他於警總門口徘徊，再引起示威者起哄。

立法會議員譚文豪及楊岳橋與他交涉，他承認自己為警員。及後警總的警員打開鐵閘，說：「俾我哋同事入翻去。」之後疑似便衣警員在其他警察保護下，安全進入警總。事件才告一段落。

當時有大量記者見狀圍住他拍照，之後他拿起身旁的水刮及雪糕筒，未知目的，他於警總門口徘徊，再引起示威者起哄。（李澤彤攝）

警方其後發聲明澄清有關指控全屬虛構，警方表示，該名警務人員當時正在回署上班途中，但行至警察總部外時突然被多名示威者蓄意阻撓，於是走到灣仔警署報案室平台入口，但示威者再開始擁上，他拿起地上的雪糕筒及清潔水撥作防衛，最後由其他警員協助下返回警署。

警方強調，該名警員並沒有扮成示威者或作出任何煽動的行為，對有人再次故意散布謠言感到極度遺憾，並予以嚴厲譴責。