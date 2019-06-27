【逃犯條例】指青年仇警敵視國家　梁美芬：教育制度出現大問題

立法會大會今早（27日）續會，繼續辯論經民聯張華峰動議的休會辯論議案，討論如何令社會恢復平和。經民聯梁美芬發言時強調，香港是中國的一部份，亦是一個法治社會，法律保障香港有言論自由，但並不代表什麼都可以做，例如危害國家安全及誹謗。她認為現今年輕人敵視國家和社會，反映教育制度出現很大問題。

梁美芬指見到年輕人衝擊政府總部感到難過，形容仇警的情緒已經去到市民不能容忍。（林振華攝）

梁美芬一開始發言時點名公民黨郭榮鏗，不滿對方於昨日（26日）會議上以「奴隸」、「奴才」字眼形容建制派議員，「我叫助手去維基百科搵下佢係咩國籍，原來佢係加拿大籍，所以好討厭愛中國、愛自己國家的人」，又指郭數月前外訪美國「唱衰」香港，是甘心作中美貿易談判的棋子。

梁美芬又指，眼見昨晚有年輕人包圍警察總部感到難過，形容仇警的情緒已經去到市民不能容忍，反問示威者「係咪你去保護香港冶安？你考唔考到警察？」

她認為現今年輕人敵視國家和社會，反映教育制度出現很大問題，要首先追究教育局，回歸後的教育局一直未有修訂教學內容，「俾幾多錢都冇用，唔係80幾億就可以氹到佢哋（學生）唔出聲，真係要從品格品德（著手）」。