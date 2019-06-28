【逃犯條例】香港社工呂智恆赴日示威　攜標語跳海請願

中國外交部雖在二十國集團大阪峰會舉行前已說明不容G20談香港問題，然而有身在日本的港人以集會方式表達反修例立場，香港亦有市民自發前往大阪。香港社工呂智恆周五（28日）下午在大阪灣進行示威期間，舉起寫有「反送中」字樣標語跳入海中，成為現場攝影記者鏡頭焦點。

呂智恆與其他港人合計10人於周四分批乘飛機前往日本。他說有同行港人因被搜出2幅大型標語而遭扣留約1.5小時。這位同伴與其所攜帶的標語最後獲准入境，未遭沒收。

呂智恆指中國外交部表示不容G20峰會討論香港議題，人們更需要喚起國際社會關注。

中國外交部部長助理張軍周一（24日）曾表示，香港事務屬中國內政，G20峰會期間不會討論香港問題，中方也不會容許討論香港問題。惟日本外務省發言人大菅岳史周四向記者表示，日本首相安倍晉三在峰會舉行前夕與國家主席習近平會晤時，提及香港近期的情況。

G20峰會：香港社工呂智恆在G20峰會舉行期間赴日示威，他在會場附近的大阪灣海旁攜標語跳海。他落水後高舉手中寫有「反送中」及「No China Extradition」的標語。（GettyImages）

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