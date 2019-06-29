【逃犯條例】連線郭文貴節目被當「越洋指揮」　梁頌恆：得啖笑

政府提出《逃犯條例》修訂引發連日來大型反修例運動。一眾被視為「親建制宣傳機器」的網站亦大舉發起輿論攻勢。 早前「港人講地」、「HKG報」等網站就上傳一段長約2分鐘、背景為金鐘夏殼道、由香港民族陣線召集人梁頌恆與遭內地通緝的中國富豪郭文貴視像通話的短片。該些網站又形容片中「梁頌恆接受美國越洋指揮」和「勾結紅色通緝犯」。不過，翻查資料，該片段實為一個名為「Oz Media」的youtube頻道，在6月17日公開直播的郭文貴節目中的一部分。而整個直播節目長達4小時46分鐘。 梁頌恆接受《香港01》查詢時表示，對於「呢類假消息得淡笑」，又指現時反修例運動的模式是「沒有大台」，對他個人的攻擊，很難對運動構成影響。不過，他也指出，當有海量的虛假資訊充斥在公開平台時，或多或少會增加整場運動的複雜性，有需要保持警惕。

梁頌恆與郭文貴童話的片段，實為一個名為「Oz Media」的youtube頻道，在6月17日公開直播的郭文貴節目中的其中數分鐘。而整個直播節目長達4小時46分鐘。（youtube截圖）

「HKG報」網站上傳的短片簡介指「獨友勾連外力，證據確鑿！一場暴動，風起雲湧，有人質疑外力介入，為港添亂，以求扳倒中國。網上流傳短片，被中國政府通緝的郭文貴，竟越洋指揮獨友梁頌恆，要求盡快『行動』！」網站又引述影片中梁向郭稱「美國那邊就靠你聯絡」；郭則說「需要多少錢，我繼續保證！」等。

翻查資料發現，該段經剪輯的短片，出自youtube頻道Oz Media，在香港時間6月17日直播，一個由郭文貴主持的節目。節目先是直播當日夏殼道示威者佔據路面的情況，隨後郭文貴就在節目上分析股市，又大談香港形勢。

節目進行了2個多小時後，在現場的攝影師則在現場找到梁頌恆，要求梁與郭在節目上連線通話。郭則形容梁是「我們在香港合作的最重要戰友之一」，隨後梁就對著鏡頭與郭對話。郭在片中指參與今次反修例的人很多，提醒梁行動千萬要快。郭亦說，全世界都關注事件，「保證美國政府將會有一系列行動。」他又向梁稱「我會永遠支持你！」。

梁頌恆則回應，「明白明白，謝謝你郭先生，美國那邊就靠你聯絡了。」郭文貴則讓對方「放心」，「我保證兩件事：一，需要多少錢，我繼續保證；二，美國這邊交給我，全力以赴……剛剛接觸了幾個美國最上層（官員），接下來下一周他們都有聲明、公告」，又指美國駐港總領事館會保障梁頌恆安全。通話結束後，郭則繼續分析香港形勢，節目約4個多小時後結束。

梁頌恆表示，此前與郭沒有交情，亦沒有對方的聯絡方式，只是當日有人要求採訪，才首次與對方通話，其後兩人未再聯絡。

他又指，目前「反送中」運動的模式是「去大台化」，加上許多市民對今次運動有足夠了解，他相信，有關他個人的「假資訊」影響力有限。對於被指「密謀」，及受到郭「指揮」，他則表示「得啖笑」，「我都想真係有錢」。不過，他也認為，如網絡公開平台上有海量「假資訊」抹黑運動，必須及時保持清醒和警覺。