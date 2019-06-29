【逃犯條例】工會稱收到800宗的士司機投訴　斥堵路影響生計

《逃犯條例》修訂爭議持續，示威者連日自發上街示威、堵路，抗議政府未有回應撤回修訂、撤回6月12日暴動定性等訴求。 的士司機從業員總會今（29日）聯同公屋居民關愛會舉行集會，稱示威嚴重影響的士司機生計，至今已收到800宗會員求助；希望示威者以理性表達訴求，「唔好搞暴動，霸佔道路，影響民生。」

有的士司機在的士車窗貼上標語。（林若勤攝）

的士司機從業員總會及公屋居民關愛會約卅人，今（29日）舉行「保法治、保安定、保飯碗集會」，抗議示威者堵路，影響的士司機生計；集會人士又多次高呼「保飯碗」口號。

的士司機從業員總會財務總監王宣麗形容，是次爭議是「回歸以來前所未有的風波」，批評示威行動嚴重影響正常生活，導致社會撕裂加劇。她指出，總會收到約800宗會員求助，稱示威嚴重影響生計；「每日（影響收入）幾百蚊，一個月就萬幾蚊。」惟未能提供受影響的營業總額。

集會在中環九號碼頭舉行，附近馬路有的士停駛並在車窗貼上示威標語。王宣麗稱，今天有約一百部的士及的士司機響應行動，以表示支持政府依法施政；希望示威者以理性表達訴求，「唔好搞暴動，霸佔道路，影響民生。」她又指，會考慮寫信予政府，以進一步表達支持。

