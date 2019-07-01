【授勳2019】建制派班長廖長江獲金紫荊星章　吳秋北獲銀紫荊星章

政府今日（1日）刊憲公布授勳名單，多名建制派政界人士分別獲頒金紫荊星章、銀紫荊星章及銅紫荊星章，當中獲頒勳章最高級者是建制派「班長」廖長江，他獲頒金紫荊星章。傳統建制派民建聯及工聯會，則分別有前秘書長兼黃大仙區議員簡志豪及工聯會會長吳秋北獲頒銀紫荊星章。 亦有政界人士被委任太平紳士，惟泛民主派立法會議員一如以往，未獲頒授勳章。

建制派「班長」廖長江獲頒金紫荊星章殊榮。（資料圖片）

廖長江身兼港區全國人大代表，是唯一一名政界成員獲頒金紫荊星章殊榮。他回覆《香港01》查詢時稱，對此感到榮幸，認為自己只是在工作崗位上盡己綿力，未想到會獲頒勳章。他指在這多事之秋，個人最大的願望是香港社會能夠同舟共濟丶互相珍惜丶友愛包容，將過往的挫折轉化為力量，促使香港從新出發，再創輝煌。

行政會議成員林正財及代表廠商會的經民聯立法會議員吳永嘉，則分別獲頒銀紫荊星章及銅紫荊星章。林正財回覆《香港01》查詢，希望香港能夠繼續共融同彼此關愛；吳永嘉回覆《香港01》查詢時，感謝特區政府對他過去在社會事務上之努力的肯定，會繼續謹守在各方面的崗位，為香港繼續盡心盡力工作。

至於獲頒銀紫荊星章的簡志豪，亦被稱為「金牌選舉經理人」，因他逢擔任選舉經理的候選人均會當選，當中包括早前於立法會補選中當選的建制派立法會議員陳凱欣。至於同獲銀紫荊星章的工聯會會長吳秋北，亦是港區全國人大代表，經常炮轟泛民勾結外國勢力。吳秋北回覆《香港01》查詢時稱「是工聯和各兄弟姊妹的榮耀！」

容海恩獲委任太平紳士。（資料圖片）

今次委任太平紳士的名單中，只有3名立法會議員榜上有名，包括民建聯立法會議員鄭泳舜、自由黨立法會議員邵家輝及新民黨立法會議員容海恩，沒有泛民立法會議員獲委任。

至於其他政界人士，聖公會大主教、全國政協委員鄺保羅獲頒金紫荊星章。他曾於本月中呼籲各界平心靜氣，討論如何解決逃犯條例爭議，避免社會陷入混亂，青年人亦應以合法方式表達訴求。前申訴專員劉燕卿獲頒銀紫荊星章，她回覆《香港01》查詢時，對此感到榮幸，特別認為是對她於申訴專員公署工作及崗位的肯定。總商會主席夏雅朗、香港菁英會創會兼榮譽主席施榮忻則獲銅紫荊星章。

港區全國人大代表張俊勇、全國政協委員潘蘇通、蘇長榮、以及同為政協委員的中銀香港副董事長兼總裁高迎欣則獲委任太平紳士。