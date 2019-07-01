【授勳2019】余國春、洪祖杭獲大紫荊勳章　二人曾為親中社團會長

政府今日（1日）刊憲公布授勳名單，今次是特首林鄭月娥上任後第二次授勳，共399人獲頒授勳銜及作出嘉獎，其中僅2人獲大紫荊勳章，包括全國政協常委、裕華國貨董事長余國春，以及福建社團聯會永遠名譽會長洪祖杭。 有政治學者直言，近年大紫荊勳章價值越來越貶值，「相信這兩名人士，大部份市民都不認識他們」。

政府今日刊憲公布授勳名單，共有399人獲授勳。在最高級別的大紫荊勳章方面，有2人榮獲該殊榮，分別是代表僑界的余國春及「福建幫」洪祖杭。

二名大紫荊勳章得主都來自左派陣營。余國春近日曾多次公開撐警以及向警察福利基金捐款，去年港府刊憲禁止「香港民族黨」運作，他曾發表聲明支持特區政府對港獨人士嚴肅處理。

洪祖杭曾為全國政協常委，於2014年8.17反佔中遊行時，擔任遊行總指揮。林鄭月娥於2017年參選特首時，曾親自拜訪福建社團聯會。當時洪祖杭表示會支持對方，因認識林鄭一段時間，「大家都咁熟，咁耐嘛」。

去年共4人榮獲大紫荊勳章，來自法律、醫學、商界、政治等界別，分別是新界鄉議局前副主席張學明、港大醫學院內科學系榮休教授楊紫芝、行政會議召集人陳智思的父親陳有慶、及終審法院非常任法官鄧楨。

蔡子強：授勳淪政治酬庸

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，近年大紫荊勳章價值越來越貶值，「相信這兩名人士，大部份市民都不認識他們」。他認為名單中越來越難找到公認對社會有重大貢獻的社會達賢，授勳淪為政治酬庸，「名單的份量越來越難與以往相比」。