【逃犯條例】僑界社團聯會捐$100萬「撐警」　送果籃慰問前線警員

今日（27日）早上11時許，香港僑界社團聯會30多名代表，抵達灣仔警察總部集會，他們稱行動是慰問前線警員，並向警察福利基金捐款港幣100萬元。他們手持橫額、標語及兩個果籃到場。其後他們向警方致慰問函，內容包括讚揚警方連日執法、向前線警員致崇高敬意等。該會青員會主席廖宇軒拒絕評論及作政治表態，他強調今日行動及捐款純粹出於心意。

其後他們向警方致慰問函，內容包括讚揚警方連日執法、向前線警員致崇高敬意等。（鄧詠中攝）

香港僑界社團聯會 向警察福利基金捐款100萬元

昨晚（26日）近千名市民到警察總部外示威，其間一人涉嫌襲警被捕，警方登記60名市民身份證後放行。今早，清潔工忙於清理警總牆外塗鴉，以及閉路電視噴漆。至早上約11時，香港僑界社團聯會30多名代表，手持標語到警總外眾集，包括「阿Sir辛苦了」、「香港永遠是我家」及「放下分歧，同向前行」的標語。

慰問信感謝警方執法 籲市民停息紛爭

其後，僑界社團聯會向警方代表遞交慰問信，他們聲稱今日行動，為慰問連日來「秉公執法」的前線警員，並向警察福利基金捐款港幣100萬元，「希望向警察嚴正執法表達支持，更稱向連日來艱辛工作的警員致以崇高敬意。」至於慰問信致予「一哥」盧偉聰，內容主要感謝警方連日執法，並希望市民停息紛爭，「必須堅定地站在支持特區政府，支持香港警隊的立場。」

廖宇軒指，今日行動並非針對個別行為，他認為警察表現得克制及專業，感警方於重大事件發揮其角色。（鄧詠中攝） 香港僑界社團廖宇軒：出於個心支持警隊 「我哋出嚟支持警隊，係出於個心支持！」香港僑界社團聯會青年委員會主席廖宇軒表示，對於近日的社區議題及爭議，不作任何評論及政治表態，目前最重要是市民日常生活，「唔好畀唔同政治事件，去遮抹咗香港一向嘅核心價值、社會繁榮穩定，先係首要條件！」 強調捐錢屬表達心意 廖續指，今日行動並非針對個別行為，他認為警察表現得克制及專業，感警方於重大事件發揮其角色，「希望廣大市民思考，香港係咪要咁撕裂，或者咁多衝擊？」他認為，政治事件是短暫，而港人的善心才是本港核心價值。當被問及今日捐錢舉動，廖表示捐錢是表達心意，強調無特別用途。