【逃犯條例】僑界社團聯會捐$100萬「撐警」　送果籃慰問前線警員

今日（27日）早上11時許，香港僑界社團聯會30多名代表，抵達灣仔警察總部集會，他們稱行動是慰問前線警員，並向警察福利基金捐款港幣100萬元。他們手持橫額、標語及兩個果籃到場。其後他們向警方致慰問函，內容包括讚揚警方連日執法、向前線警員致崇高敬意等。該會青員會主席廖宇軒拒絕評論及作政治表態，他強調今日行動及捐款純粹出於心意。
其後他們向警方致慰問函，內容包括讚揚警方連日執法、向前線警員致崇高敬意等。（鄧詠中攝）
香港僑界社團聯會 向警察福利基金捐款100萬元
昨晚（26日）近千名市民到警察總部外示威，其間一人涉嫌襲警被捕，警方登記60名市民身份證後放行。今早，清潔工忙於清理警總牆外塗鴉，以及閉路電視噴漆。至早上約11時，香港僑界社團聯會30多名代表，手持標語到警總外眾集，包括「阿Sir辛苦了」、「香港永遠是我家」及「放下分歧，同向前行」的標語。
慰問信感謝警方執法 籲市民停息紛爭
其後，僑界社團聯會向警方代表遞交慰問信，他們聲稱今日行動，為慰問連日來「秉公執法」的前線警員，並向警察福利基金捐款港幣100萬元，「希望向警察嚴正執法表達支持，更稱向連日來艱辛工作的警員致以崇高敬意。」至於慰問信致予「一哥」盧偉聰，內容主要感謝警方連日執法，並希望市民停息紛爭，「必須堅定地站在支持特區政府，支持香港警隊的立場。」
廖宇軒指，今日行動並非針對個別行為，他認為警察表現得克制及專業，感警方於重大事件發揮其角色。（鄧詠中攝）
香港僑界社團廖宇軒：出於個心支持警隊
「我哋出嚟支持警隊，係出於個心支持！」香港僑界社團聯會青年委員會主席廖宇軒表示，對於近日的社區議題及爭議，不作任何評論及政治表態，目前最重要是市民日常生活，「唔好畀唔同政治事件，去遮抹咗香港一向嘅核心價值、社會繁榮穩定，先係首要條件！」
強調捐錢屬表達心意
廖續指，今日行動並非針對個別行為，他認為警察表現得克制及專業，感警方於重大事件發揮其角色，「希望廣大市民思考，香港係咪要咁撕裂，或者咁多衝擊？」他認為，政治事件是短暫，而港人的善心才是本港核心價值。當被問及今日捐錢舉動，廖表示捐錢是表達心意，強調無特別用途。
「香港僑界社團聯會」慰問警方全文：
在這次《逃犯條例》修訂風波中，警方面對暴力衝擊，盡忠職守，任勞任怨，堅守法治底線，維護社會安寧，再次證明香港警隊是一支訓練有素，作風優良，愛港敬業的優秀紀律部隊，香港警隊在維護法治和社會穩定方面發揮關鍵作用，受到社會的高度評價。
我們代表香港僑界社團聯會全體同仁向所有盡忠職守的警員致敬！表示親切慰問！
我們堅定支持警方依法執法，為每位緊守崗位、守護香港的警員鼓勁打氣！點讚！並向受傷的警務人員、政府總部職員及保安人員致以慰問，亦希望事件中受傷的人士和警員盡快康復。向辛苦多日的警員們表達敬意，感謝你們不辭勞苦維護香港社會秩序，相信警方有能力維持治安，護法治，保社會安寧。
香港是法治社會。過去兩星期以來，香港出現種種令人憂慮的現象，法治成為被踐踏的對象，暴力成為示威者這光的手段，而警察則成為被襲擊的目標。少數亂港勢カ正在以「仇警」作為手段，去一步步瓦解特區政府、瓦解香港維護治安能力。
全體香港市民應對此保持高度的警惕，明辦是非，必須堅定地站在支持特區政府，支持香港警隊的立場，齊心合力维護社會秩序為香港社會穩定繁榮，停息紛爭，同向前行。