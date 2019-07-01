【七一遊行】公民黨指官逼民反　促林鄭今天內親身回應示威者訴求

「七．一」遊行今天（1日）舉行，在遊行前有示威者衝擊立法會，至今衝擊已持續六小時。公民黨傍晚發緊急聲明，指嚴重衝突事件由市民的不滿、年輕人的絕望所引發，責任在於林鄭政府閉目塞聽、麻木不仁，將香港社會推至前所未見的社會危機。 公民黨要求林鄭月娥今日之內親身回應市民各項訴求，包括撤回《逃犯條例》修訂、取消6．12事件暴動定性、停止追緝及起訴抗爭者、成立獨立調查委員會調查警方濫暴、為管治失敗引咎下台。

公民黨要求林鄭月娥今日之內親身回應市民各項訴求。（盧翊銘攝）

公民黨指，自6月9日開始，香港人多次以不同方式向特區政府表達清晰、明確的訴求，惟林鄭月娥僅以暫緩修訂《逃犯條例》作回應，接連多日隱匿不出，私下會晤政協和警方，予人毋視民意、只顧鞏固個人勢力之感，引致七一的民怨大爆發。

公民黨重申，嚴重衝突事件由市民的不滿、年輕人的絕望所引發，責任皆在於林鄭政府閉目塞聽、麻木不仁，將香港社會推至前所未見的社會危機。

公民黨要求林鄭月娥立即停止與民為敵，並在今日之內親身回應市民各項訴求，包括撤回《逃犯條例》修訂、取消612事件暴動定性、停止追緝及起訴抗爭者、成立獨立調查委員會調查警方濫暴、為管治失敗引咎下台。