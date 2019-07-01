【七一遊行】地區組織擺街站義賣涼茶　即場二次創作推迷因文化

民陣發起的七一遊行今午舉行，沿途除了政黨、反對《逃犯條例》修訂的街站外，亦有不少地區組織設街站、義賣涼茶，亦有年輕人將網絡文化帶上街頭，即場與遊行人士二次創作，諷刺時弊。

七一遊行今午舉行，因天氣酷熱，沿途不少街站均提供涼茶、水，為遊行人士打氣、補充水分。「我們有羅漢果、甘草、夏枯草等涼茶，都是街坊昨日煲來義賣的。」站在位於修頓球場外的葵守關愛互助社街站前，葵青區區議員周偉雄說，是次在七一遊行設街站，除反對《逃犯條例》修訂外，義賣涼茶更是為了互助社籌募經費。

葵守關愛互助社街站義賣涼茶為為遊行人士打氣。（李穎霖攝）

為籌募地區服務經費 義賣涼茶



他表示，這由葵青街坊成立的地區組織於過往數年，一直為區內長者提供家居清潔、維修、陪診等支援，而到七月、暑假期間，更會與大專生合作，找出區內隱蔽長者，並為他們提供適切的協助。這些支援均需資金，而互助會過往亦得賽馬會支持，獲批逾萬元的一次性資助，進行有關活動，惟今年卻未能申請有關資助：「今年底有區議會選舉，六月過後他們就不方便再批款項給我們了。」故此周偉雄指今年需籌募更多款項，以保持互助社的營運，「我們希望大家會給20元買支涼茶，但通常遊行人士也會捐超過這數目。」

葵青區區議員周偉雄說，街站除了反對《逃犯條例》修訂外，義賣涼茶更是為了互助社籌募經費。（呂諾君攝）

「青衣島民」擺街站倡地區議題



同區的地區組織青衣島民亦於灣仔一帶設街站。除了一直關心的青衣通宵車、葵青社區健康中心議題外，街站亦多了「區區自強，實踐想像」的主題。成員王必敏直指，擺設街站是希望鼓勵各區街坊站出來，一同關注社區事務：「我們希望每區都有更多街坊，自發組成組織，更主動、積極地發聲，不用再倚靠任何政黨。」她指，不同區的街坊都可用任何形式出一分力，「一班人聚在一起，才有力量。」

「迷建聯」推二次創作 做真正「鍵製派」



政黨和地區組織以外，亦有街站以二次創作、諷刺時弊的迷因（meme）為題，宣傳反對《逃犯條例》修訂的訊息。有關街站名為「迷建聯」，其主席稱該黨今日「創黨」，為真正的「鍵製派」（鍵盤製作派）。他指，年輕人宣揚迷因文化，除了是表達對時事的諷刺，這種二次創作亦代表了創作和言論自由：「如送中（逃犯）條例修訂或廿三條通過了，我們就再做不了這種二次創作。」

有街站以二次創作、諷刺時弊的迷因（meme）為題。（李穎霖攝）

「迷建聯」的街站除了展示成員自己創作的迷因，亦有和和遊行人士一同二次創作，當中亦有香港人熟知的長輩圖。「迷建聯」主席坦言，認為創作長輩圖有助向年長者傳達訊息：「現在的環境改變得很快，老一輩或會不明白、跟不上，所以希望試用這種創作方式向他們傳遞訊息，亦令這種創作方式得以普及。」