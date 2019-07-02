【71遊行】立會「淪陷」　范徐麗泰：除了洩憤，看不到其他意義

立法會在七一回歸紀念日被示威者攻入。下午2時許，大批示威者開始衝擊立法會的玻璃外牆，並於晚上9時闖入大樓內，示威者在立法會內作出不同程度的破壞，包括四處噴上示威字句、往立法會徽號擲雞蛋，噴黑閉路電視。其後進入會議廳將主席位置上的區徽 噴黑。示威者又破壞歷屆立法會主席畫像。現屆立法會主席梁君彥及前主席范徐麗泰的肖像被拆下塗黑及破壞。 立法會前主席范徐麗泰回應事件，她表示立法會是議事及訂立法例的地方，也是公眾參觀及旁聽的地方，是所有香港人的地方，對被示威者闖入破壞，感到既可惜又可悲，「我不明白這些破壞行為怒從何而來？除了發洩還有何意義？」

示威者在立法會內作出不同程度的破壞。(羅君豪攝)

對於自己的畫像被毀，范徐麗泰稱「我一啲所謂都無」，她指畫像掛在牆上是立法會的做法，和她個人無關係。又指就算不掛立法會主席的畫像亦無所謂，「這是一幅畫，唔緊要。」范太表示，相比畫像，她反而覺得示威者打破玻璃門、鐵閘，損毀屏幕及噴黑牆，更加覺得可惜，「因為這些公物，是供市民用的設施，我覺得好可惜。」

今次立法會受到前所未有的衝擊，是否意味港府否面對嚴重管治危機？范徐麗泰未有正面回應，指今日圍攻立法會的只是千多人，是千幾人內的小撮人破壞及闖入立法會。

她暗批民主派鼓吹示威者行動，「是誰鼓勵他們（示威者）這樣做？是誰要求政府不去檢控違法示威者？」又指如果有人鼓勵違法行為可不被追究，違法程度必然升級，「今日係預咗」。

被問到政府可如何化解困局，范徐麗泰表示特首林鄭月娥今天已經婉轉表示過去工作做得不好，未來會改善。「但有人要求不檢控違法示威者，特首好難答應，因為她不能干預法治，法治很重要。」