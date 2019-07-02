【立法會衝擊】梁君彥：未來兩周不能開會　財委會議程待定處理

立法會主席梁君彥在立法會秘書長陳維安陪同下見記者，表示今早與秘書處開會並初步巡視立法會大樓後，發現大樓遭到嚴重破壞，故未來兩周不能舉行會議。 秘書處及後發出文件，鑒於昨天有部分示威人士衝擊立法會大樓並造成嚴重破‍壞，以‍及基於安全及‍保安考慮，梁君彥根‍據《議‍事規則》第‍14(1)‍條決定，原訂於本星期及下星期的餘下立法會會‍議不‍會舉‍行。

立法會主席梁君彥（左）在立法會秘書長陳維安（右）陪同下見記者，表示今早與秘書處開會並初步巡視立法會大樓後，發現大樓遭到嚴重破壞，故未來兩周不能舉行會議。（張浩維攝）

梁君彥在陳維安陪同下見記者表示，今早與秘書處開會並初步巡視立法會大樓後，發現大樓遭到嚴重破壞，對此感到極度遺憾及痛心，同時予以最嚴厲的譴責。

他又指，現時立法會大樓內的供電、消防系統，以及一樓會議廳及辦公室均有不同程度損毀，故未來兩周不能舉行會議。至於會否轉至其他地點舉行會議，梁君彥則指方法並不可行，而秘書處會盡快恢復立法會運作，至於財委會能否召開，他則稱交由財委會主席陳健波決定。

梁君彥續指，感謝秘書處職員昨日能夠謹守崗位至最後一刻，且沒有發生任何受傷事件，對此深感安慰。惟他強調香港是法治城市，絕對不能容忍任何破壞秩序的舉動。而昨日立法會內的警方突然撤退，被問及是否設下「空城計」，讓示威者進佔會議廳，梁君彥表示立法會當時已交由警方指揮，會尊重其決定。

秘書處今午發文件，指明日的行政長官質詢時間的會議、立法會例行會議；下周三的立法會例行會議；及下周四的行政長官答問會將不會舉行。

陳健波早前回覆《香港01》查詢時表示，財委會仍有40多項議程有侍處理，現時正考慮另覓場地開會，但至於實際的地點則仍未有定論。他說：「我哋財委會都無制定啲咩緊急開會方案，都係要睇大會點樣決定」。

以下是立法會主席梁君彥今日（七月二日）就立法會綜合大樓被衝擊破壞，會見傳媒的發言：

各位傳媒朋友，我今早已與秘書處開會，亦剛剛與秘書處同事初步巡視立法會大樓的情況，大樓受到嚴重破壞，滿目瘡痍，作為香港人生活在這裏那麼久，想像不到會見到眼前的場面。

我對於昨天發生的情況，極度遺憾及痛心。這些暴力行為，我予以最嚴厲的譴責。

（大樓）地下的保安控制室完全被破壞，所有保安系統不能運作，供電和消防系統都受到干擾。大樓所有出入口都受損，而地下、一樓會議廳、前廳、1M樓和二樓的辦公室都受到不同程度的破壞。

由於損毀十分嚴重，（大樓）不能在短時間內修復，所以立法會未來兩星期都不能夠舉行會議。

我在此特別感謝秘書處的同事，在昨天極嚴竣的情況下，仍然能夠緊守崗位，直到最後一刻。我亦對於沒有秘書處同事受傷，深感欣慰。

香港是文明的法治城市，我們絕對不容忍暴力行為，破壞秩序。我在此再次呼籲無論持任何政見，對社會的議題有不同的意見，都絕對不可以訴諸暴力去解決。我與我的同事會盡快商討後續工作，希望在切實可行的情況下，立法會可以盡快回復正常運作。