【立法會衝擊】律師會：侮辱法治　美商會：暴力不反映多數聲音

政府修訂《逃犯條例》所引發的大型反對運動再度升級，示威者一度攻陷立法會大樓，又用噴漆在大樓內寫上標語，部分設施亦被破壞。 香港律師會今（2日）發聲明，強烈譴責示威者「暴力包圍立法會大樓、襲擊警員並破壞公物的行為」。聲明中又形容，示威者的行為是「公然藐視法律」、「是對法治的侮辱」。

香港律師會發聲明，強烈譴責示威者「暴力包圍立法會大樓、襲擊警員並破壞公物的行為」。（資料圖片）

律師會表示，強烈譴責某些示威者昨日暴力包圍立法會大樓、襲擊警員並破壞公物的行為。律師會指，《基本法》保障言論、集會、遊行和示威自由的權利的同時，「部分示威者公然藐視法律、以武力闖入立法會大樓、對他人造成身體傷害,並進行嚴重的刑事毀壞，是對法治的侮辱」。

律師會的聲明中又提到，面對非法行為時，警方應該採取適當行動防止刑事暴力行為，確保法律得以遵守，並維持秩序，以保護生命和財產。律師會表示，鼓勵政府及所有公眾人士尊重他人，合力恢復信任和信心及向前邁進。

此外，香港美國商會亦表示，指該會支持港人擁有和平表達關注的權利，但該會同意特首林月娥對暴力佔據立法會的譴責。該會表示，不會容忍在依法行事的社會，以造成人身傷害和財物毀壞的暴力行為，去作為正當手段，達致更高的善。

香港美國商會又表示，相信近日的暴力示威不反映作為多元和先進經濟體的大多數人聲音。該會真誠希望香港找到方法，使政府與公眾，能夠合作溝通，以創造最佳營商環境。

香港中律協亦發聲明，強烈譴責「七月一日極端暴力衝擊立法會行為，強烈譴責有人在立法會內當衆撕毀《基本法》，甚至要求釋放或放棄檢控涉嫌犯法人士，干預獨立刑事檢控工作，挑戰「一國兩制」，嚴重衝擊及損害香港法治。」