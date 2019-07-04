【逃犯條例】評修例引爆香港深層次矛盾及怨氣　劉兆佳：無得收科

修訂《逃犯條例》風波引發多場衝突和示威，甚至出現衝擊立法會的嚴重暴力行為，即使政府宣布暫緩修例和道歉，社會上反對及不滿情緒仍然高漲。 全國港澳研究會副會長劉兆佳今日（4日）出席新城電台節目時表示，評估今次風波非只對修例有不滿，亦令香港各種各樣深層次矛盾及怨氣一次過爆出來。他慨嘆，今次事件非短期可以解決，形容「無得收科」。

劉兆佳嘆修例風波「冇得收科」。（資料圖片／林若勤攝）

種種問題非短期處理得到

劉兆佳認為，修例已形成外交問題，香港內部亦出現「惡劣事件」，事件難以收科：「（風波）演化出穩定秩序與動亂之間對抗的問題，所以今時今日發展到各方面立場相對對立，你說怎樣收科，其實『無得收科』。」

劉兆佳繼續解釋，香港社會一直存在著很多結構性矛盾，好像經濟、政治和社會矛盾，而問題與「一國兩制」有關，香港經濟本身亦不可能有快速增長，所以問題難以短期解決：「很多後生仔特別對於一些結構性矛盾，特別貧富懸殊、香港政治未夠民主化或自身，種種生存、發展、生活的問題，這些問題非短期處理得到，長遠而言，香港社會裡始終存在著某種政治、社會、經濟張力，所謂的緊張狀態永態存在著這裡。」

他評估，風波不只由於反對的市民對修例、香港政府和中央政府有怨氣，亦令香港的各種各樣深層次矛盾一次過爆發出來。