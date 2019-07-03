【逃犯條例】無懼長者挑釁　學生紙皮築元朗連儂牆　盼緩自殺潮

7月1日大批反修例示威者衝入立法會，翌日引來輿論反噬。日前（2日）有屯門、元朗、天水圍街坊用紙皮在元朗朗屏站天橋設留言版，讓街坊用彩色的便條貼築起一面「元朗連儂牆」。當陣地由立法會衝擊前線回到平淡日常，學生得面對持相反立場市民的指罵，以至戰友自殺消極氛圍。他們整個下午默默舉着「留言板」、「香港人加油」的紙皮，以「香港人加油」擊退辱罵。發起人指，盼為香港人打氣，「我想話畀大家知一個意志唔係用一個行動去代表，係用你的立場去代表」。 攝影：曾雪雯

如曇花一現的元朗連儂牆，原是多塊由紙皮製成的簡陋留言版。

學生紙皮開連儂牆 民建聯大聲公譴責

昨午三時，三名年輕人自發在朗屏西鐵站B2出口天橋用紙皮「築起」一面留言版。在旁則是民建聯社區主任林偉明街站，用大聲公譴責其暴力衝擊立法會，並即場收集「強烈譴責暴力衝擊立法會」的聯署。

沿途不時有街坊指罵自發開站的學生。「暴徒」、「垃圾」、「拉呢班人去打靶啦！」，責罵之聲不絕於耳，在場的年青人只能舉着「沒有暴徒，只有暴政」的紙皮，或是高呼「香港人加油」，沉着應對挑釁。

警方分隔兩批意見相左的街坊。發起活動的網民指：「一開始有紙皮標語，但對面真係開咪。我哋就咁講留言區，畀MEMO人寫，人地貼，我哋冇表明立場或者乜野，對面就有一班年長的就指責我地搞亂香港之類，開始就有議員來。」

老街坊守護學生四小時

57歲元朗街坊陳先生「駐守」天橋陪伴學生逾四小時。他指，「因為睇唔過眼有人蝦學生」。他指，約三時許路過時眼見學生開站製留言板，突然有一群人在旁放置大聲公，指罵三數名學生是「暴徒」，更有長者以心口推撞學生。陳先生遂留下拉開長者，「我年紀大可以幫到手」。

守護學生多個小時的陳先生指：「佢哋企喺度咁多個鐘係為咩呢？唔通真係有人畀錢佢哋出嚟咩？我覺得唔會，咁點解佢哋可以為香港企出嚟，我哋唔得呢？」

+ 8 + 7 + 6

陳先生原本下午三時途經朗屏天橋打算買菜準備晚餐，最終自願留守至晚上七時許。他指自己不能站到最前，但會以自己方式支持，認為就算站40、50個鐘亦值得。「我幾十歲人，未試過好似6月，流咁多眼淚」，陳先生說。「做人唔可以咁自私，好多我哋呢個年紀嘅人有車、有樓、有份好工，但亦要幫下一代諗吓，佢哋將來點呢？」

不少當區議員及街坊得知學生街站被圍後，自發到場支援。新界西立法會議員鄺俊宇亦聞訊到場保護被圍的學生。

隨晚色漸暗，朗屏天橋逐漸聚集了一大批市民支持學生，亦把留言貼滿一塊又一塊紙皮。活動高峰期曾有過百名市民聚集在天橋上，發起活動的年輕網民指，活動最初只有三名朋友發起，原意是讓灰心的香港人打氣。他指，討論七一衝擊立法會的爭議及特首回應時，發現大家亦很失望與灰心，甚至瀰漫自殺氣氛。他遂與另外兩名朋友自發在朗屏天橋，用紙皮築起「元朗連儂牆」。

放工時段，越來越多市民到場留言。

網民指構思源自金鐘「連儂牆」。「我哋有個構想，其實連儂牆唔係得政總有，係每個人心入面，係每一個區、每一個地方。」他希望元朗連儂牆能讓不同立場、年紀的人去思考香港社會正在發生甚麼事，亦希望展示香港人的意志。「我想話畀大家知一個意志唔係用一個行動去代表，一個意志係用自己的立場去代表」。

發起活動的年輕網民指，活動最初只有三名朋友發起，原意是讓灰心的香港人打氣。

「即使佢話我哋搞亂香港，佢哋都係愛香港先會指責」

衝擊立法會後，民意漸出現譴責示威者的浪潮。發起人指，儘管立場相異，但明白指責背後亦是愛香港，「平時你出街，大家好冷漠經過，但民心其實一直喺度，大家只係唔表達。無論好定唔好，即使佢話我哋搞亂香港，佢哋都係愛香港先會指責，我唔想大家立場太對立，因為大家初衷都係一樣。」