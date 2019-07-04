【逃犯條例】中西區民主派議員：社會應反思　建制：圖合理化暴力

修訂《逃犯條例》鬧得滿城風雨，再有兩名懷疑反修例女子墜斃，但特首林鄭月娥仍然未有就示威者五大訴求作回應。 有民主派中西區區議員甘乃威、鄭麗琼、許智峯、吳兆康及伍凱欣於區議會前發表聲明及默哀，斥政府一直以「龜縮」態度處理事件，未有作正面回應。又就7月1日有示威者衝擊立法會指，社會大眾應思考為何年青人會被逼作出這種行動，而非只顧指責年青人。 建制派區議員其後亦有發表聲明，對於有不少政黨企圖合理法及美化示威者的行為表示遺憾，形容此做法「只會進一步鼓勵暴力行為漫延下去」。

建制派區議員發聲明，指對於有不少政黨企圖合理法及美化示威者的行為表示遺憾。（洪嘉徽攝）

中西區區議會今（4日）舉行第20次會議，甘乃威於會前帶領各議員站立低頭默哀一分鐘，悼念懷疑反修例而輕生人士。主席葉永成及建制派議員楊哲安亦有站立，惟陳捷貴拒絕。

甘乃威指，民主黨一直反對使用暴力，認為6.12金鐘警民衝突當日，警方使用的驅趕手法不適當，又承認7月1日當日的確有年青人作出衝擊行為，但他引用香港著名作家董啟章的社交媒體的發文，強調雖然年青人有作破壞，但他們不是暴徒，過程中無意傷害任何人，認為社會大眾應思考為何年青人會作出這種行動，從示威者的角度出發，而非只顧指責年青人。

鄭麗琼接著提到，林鄭月娥自6.9百萬人上街後一直未有與反修例人士以至學生見面溝通，7月1日當日，民主派議員要求與林鄭月娥緊急見面更是被拒，質疑「這是她所謂的施政新風格嗎？」。她又斥7月2日林鄭月娥舉行記者會後，新聞公布刪去記者的提問，認為這些被刪的問題正正是大眾市民希望她回應的質詢，但卻一一被拒以及斥政府一直用「龜縮」的方法應對一眾示威者。

就今次反修例事件，伍凱欣認為應就是次修例引致的社會亂象成立獨立委員會，全面及探入調查政府的不足，改善日後機制方能重建官民互信，讓香港重新出發。她又指前任特首董建華將今次事件歸咎於通識科推行失敗是不正確，認為最失敗是中央政府事事介入香港事務，以及未有全面落實港人治港。

許智峯指，已有三名年青人為今次事件犧牲性命，斥林鄭形容自己作為「母親」，完全沒回應年青人的訴求，以及安撫死者的家人以至香港人。又反問一眾稱示威者為「暴徒」的人，「有無見過暴徒會為香港失去自由及公義痛哭？」。他表明無論任何時候，自己都會支持年青人對公義及理想社會的追求，強調年青人理念正確，又斥政府現已急不及待以「莫須有」的罪名包括藏有攻擊性武器等，將一眾年青人送進監獄。

最後，民主派強調政府應立即改革政制，落實沒有篩選下的真正普選立法會及行政長官。

另外，建制派區議員李志恆代表葉永成、陳捷貴、陳財喜等區議員作聯合聲明，強烈譴責7月1日當日示威衝擊立法會的「嚴重違法暴力行為」，造成立法會多處破損。

聲明上更稱衝擊人士為「極端激進暴力份子」，指其行為直接危害和平示威人士及記者的人身安全，完全遺背《基本法》賦予市民和平表達訴求的權利。他又指，對於有不少政黨，包括在座的民主派議員，企圖合理法及美化示威者的行為表示遺憾，形容此做法「只會進一步鼓勵暴力行為漫延下去」。