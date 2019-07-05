【逃犯條例】民主派晤張建宗　提撤回訴求及商討財會安排

民主派逾10名立法會議員今午（5日）與政務司司長張建宗在政府總部見面，會上將討論反對修訂《逃犯條例》的訴求，以及召開立法會財務委員會的安排。 民主派會議召集人毛孟靜指，早於6月9日百萬人上街後和上周已提出與特首林鄭月娥見面，但被拒絕，直至今早才獲通知與張建宗見面，而昨日張建宗卻率先會晤建制派。她希望張建宗向林鄭月娥反映撤回修例的訴求，以及商討財會安排，以便盡早商議沒有爭議的項目。

民主派逾10名立法會議員與政務司司長張建宗在政府總部見面，會上將討論反對修訂《逃犯條例》的訴求，以及召開立法會財務委員會的安排。（李澤彤攝）

參與會面的民主派來自全部4個版塊，公民黨5名議員都出席，已完成腦部手術的陳淑莊以拐杖攙扶到場，其他議員還有毛孟靜、專業議政莫乃光、葉建源、梁繼昌、民主黨胡志偉、黃碧雲、議會陣線梁耀忠、范國威及區諾軒，他們下午5時半進入政總。

毛孟靜指，早於6月9日百萬人上街後和上周已分別兩次提出與林鄭見面，但都被她以事忙為由拒絕，直至今早對方才通知公民黨郭榮鏗辦事處職員，張建宗願意與泛民見面的決定，昨日張建宗卻率先會晤建制派。她希望張建宗向特首林鄭月娥反映撤回修例的訴求，以及商討財會安排，以便盡早開會商議沒有爭議的項目。