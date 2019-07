【逃犯條例】香港英籍警司遭英議員點名　四警察協會表不滿促道歉

警察評議會職方協會今日(5日)去信英國工黨議員古德曼(Helen Goodman),指她在國會發言期間,點名一名英籍香港警司負責人群管理,及不點名指兩名英籍總警司負責指揮發射催淚彈,令有關警官及其家人被網絡攻擊報復及受到人身威脅,要求古德曼向該警司及警隊道歉。

英國工黨議員古德曼(Helen Goodman)日前公開點名是英籍警司薛鎮廷(Justin SHAVE)下令使用催淚煙。(Helen Goodman twitter)

翻查資料,古德曼在英國國會發言中,公開點名是英籍警司薛鎮廷(Justin SHAVE)下令使用催淚煙,並指出有份處理現場示威的警方高層中有兩名是英籍警官,質詢如何跟進下令採取「殘酷手段」(police brutality)的英國公民。

聯署去信古德曼的,包括本港警司協會、警察督察協會、海外督察協會及警察員佐級協會。警察評議會職方協會致函中指,古德曼公開有關警司身份,是鼓勵人們「起底」(encouraged a doxxing campaign against that Superintendent),令三名警官以至他們的家人遭到人身威脅。

+ 107 + 106 + 105

協會強調,警方在行動中遭「暴徒」(mobs)襲擊,警方已採取合乎比例的最低武力應對。就古德曼認為應調查香港警察的行動,協會指出,本港監警會已公有會全面調查6月發生的所有公眾活動,重點包括檢視「考慮是誰促成暴動及鼓勵襲擊警察」(it is vital for the IPCC to consider who instigated the riot and encouraged the attacks on police)。

協會最後批評她對香港發生的事一無所知,質疑她是刻意對真相視而不見(we can only surmise you are either willfully blind to the truth or reading false reports),是欠了該名警司及香港警隊一個道歉。