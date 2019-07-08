【九龍區大遊行】「死火」的士司機被帶上警車前訪問：想幫學生

政府修訂《逃犯條例》惹起極大爭議，引發連場示威活動。有市民今日（7日）於九龍區發起反修例遊行，由尖沙咀梳士巴利花園，行至高鐵西九龍站表達不滿。入夜後，有市民轉戰廣東聚集，直至晚上9時多由彌敦道向旺角方向遊行，最終引發衝突。 至晚上11時多，一輛的士突駛至創興廣場前｢死火｣，位於警方與示威者防線之間，警方要求司機駛走不果，最終將他帶上警車。《香港01》記者早前在彌敦道訪問該名67歲的姓張的士司機。他當時向記者稱「學生們好好，想幫吓他們」，更強調：「我被關十年也沒問題。」

的士司機張生向記者表示，「學生們好好，想幫吓他們」、更強調自己「被關十年也沒問題」。（慈美琳攝）

事前稱「被關十年也沒問題」

晚上約10時多，的士司機張先生將車輛橫向停泊油麻地彌敦道一帶。約半小時後，有警員上前盤問並抄下他的駕駛執照，警員向他大聲稱：「架車壞咗？咁叫拖車拖走啊！」警察抄下其證件號碼後，隨即要求他馬上離開。

當時張先生向《香港01》記者表示，「學生們好好，想幫吓他們」、更強調自己「被關十年也沒問題」。他指，稍後會再將車輛駛前，爭取停泊在旺角位置。他隨後駛車離開，路邊約二、三十名示威者對其喝彩及拍掌。

直至11時20分，張生的車輛於旺角創興廣場前突然「死火」，該處位警方與示威者防線之間，警方要求他開走不果，其後以阻差辦公將他帶上警車。（黃偉倫攝）

直至11時20分，張生的車輛於旺角創興廣場前突然「死火」，該處位警方與示威者防線之間，警方要求他開走不果，其後以阻差辦公將他帶上警車。