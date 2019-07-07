【九龍區大遊行】陶輝現身廣東道被示威者圍罵：為何當日要開槍？

撰文：黃鳳儀
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反修訂《逃犯條例》遊行集會浪接浪，今日更首度轉戰九龍。有市民今日（7日）於九龍區發起反修例遊行，由尖沙咀梳士巴利花園，行至高鐵西九龍站表達不滿。負責人劉頴匡在傍晚宣布逾23萬人參與今次遊行，遠超預期，並宜告遊行結束。
然而入夜後，大批遊行人士仍聚集於廣東道一帶，有示威者於晚上8時發現612示威中有份負責清場的外籍指揮官陶輝（Rupert Dover）出現，隨即上前包圍及指罵陶輝，期間有人高聲質問陶輝：「為何當日要開槍？」陶輝並無回應，多名警動部隊成員築起人鏈沿途護送他退至文化中心附近，其後再護送他上警車離去，全程約擾攘大半小時。
過程中，香港眾志秘書長黃之鋒在文化中心追擊陶輝，經過一輪民眾與黃之鋒的圍罵，陶輝先上一部車警車，又隨即下車，黃之鋒繼續追罵陶輝，幾經辛苦「車過車」後，陶才可順利離開。
香港眾志秘書長黃之鋒隨後在文化中心出現，他不斷以英文大叫，要求陶輝道歉。（張浩維攝）
晚上7時多，廣東道已聚滿大批遊行人士，警方呼籲市民返回行人路。其中在6月12日的警民衝突中有份負責清場的外籍指揮官陶輝亦在現場，大批示威者發現後隨即嘗試上前包圍，有人向他大叫為何要開槍射示威者，但他未有理會；在場亦有記者向他發問，但他僅稱正在執勤沒有回應提問。
↓↓↓ 陶輝被追罵、包圍過程 ↓↓↓
警方其後手拖手築起人牆保護陶輝前進至文化中心附近，香港眾志秘書長黃之鋒隨後在文化中心出現，他不斷以英文大叫，要求陶輝道歉，又斥對方「必須付上代價」，一直「狙擊」至太空館範圍。
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擾攘近半小時，陶輝在警員護送下走上一輛警車，惟他隨即離開步上另一輛警車。其間黃之鋒仍不斷大聲向他質問，最終陶輝幾經辛苦，在「車過車」後才能順利離開現場。