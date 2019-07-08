【逃犯條例】田北辰：政黨人不應入行會　靠雙料議員箍票永無寧日

自由黨榮譽主席田北俊今天（8日）要求黨主席張宇人辭去行會成員一職，同時認為新民黨主席葉劉淑儀和資深大律師湯家驊亦需辭行會。 田北俊的胞弟、實政圓桌立法會議員田北辰下午直指，對有政黨背景的議員加入行政會議百思不得其解：「真係搲爆頭都諗唔明」；又認為若政府靠這些兼任行會成員的立法會議員在議會「箍票」，做法「好有問題」，猶如廢議員功能；若政府繼續靠這些「雙料議員」箍票：「香港就大件事，永無寧日！」

田北辰指行會成員應沒有政黨包袱，同時是跨界別和獨立，又認為行會成員應就香港長遠發展為特首提供「苦口良藥」。（資料圖片/林若勤攝）

田北辰今天下午表示，不明白為何政黨中人要加入行會，認為若政府要在立法會「拉票」，應直接向議員遊說，不應透過兼任行會成員的立法會議員在立法會「箍票」，直言自己「搲爆頭都諗唔明」；若政府繼續靠行會「箍票」，「香港就大件事，永無寧日！」

政黨「阿姐、阿哥」入行會 黨友不敢發聲

他指，可能明明有建制派議員不支持政府政策和決定，惟一些政黨「阿姐、阿哥」因擔任行會成員，令其他議員不敢發聲。至於有哪名行會成員要問責，曾與葉劉淑儀組新民黨其後退黨的他稱，不想針對任何人名，指沒有人知道行會內發生甚麼事，可能有很多人發表很多意見而特首不接受：「話邊個（行會成員）要負責無基礎」。

他認為，行會成員應為沒有政黨包袱，同時是跨界別和獨立，又認為行會成員應就香港長遠發展為特首提供「苦口良藥」。

唔該你哋跟大隊完咗就散band，最多下星期再嚟過

田北辰又指，日間遊行過後，有示威者違法佔領街道，挑釁警察和破壞警民關係，坦言：「唔知你哋（示威者）嘅目的係乜，想爭取乜，唯一諗到就係想香港亂！」他認為若示威者再違法佔領街道，政府明明想讓步，結果亦不會讓步，因沒有政府會向違法者低頭和讓步。

他希望夜晚留守的示威者想想是否「好心做壞事」，「唔該你哋跟大隊完咗就散band，最多下星期再嚟過」，又揚言不介意每星期都有市民遊行。

至於有指凌晨警方清場時濫用武力，田北辰稱自己晚上11時已「瞓咗覺」，又指若每次遊行都持續到三更半夜，警察都筋皮力盡：「係咪控制到真係唔知。」