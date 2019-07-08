【逃犯條例】陳茂波談內在困難：盼各界放下前嫌　集中發展經濟

反修訂《逃犯條例》風波持續至今，作為特區政府主要官員的財政司司長陳荗波，較少就事件露面或發言，他今日（8日）在一個商貿論壇致辭時「開金口」，意有所指地談香港「內在困難」，希望社會各界能夠放下前嫌，和衷共濟，特區政府「會、肯定會」吸取教訓，加強同社會各界的溝通，集中精力做好發展經濟和社會民生工作，讓香港繼續穩步向前。

陳茂波下午出席一場亞洲商貿論壇，進場前被問及會否答應反修例市民的訴求、需否檢視行政會議成員等問題，他一一笑而不語。（洪嘉徽攝）

陳茂波下午出席一場亞洲商貿論壇，進場前被問及會否答應反修例市民的訴求、需否檢視行政會議成員等問題，他一一笑而不語。

午飯後，陳茂波花近廿分鐘演講，大部分時間介紹全球經濟和大灣區機遇，直至最後的分半鐘，陳茂波才隱晦地談及修例風波，指展望未來，在國際新形勢下，香港有很多機遇，但同時亦面對好多挑戰和「內在困難」，他認為要經濟持續平穩發展，市民安居樂業，需要整個社會一齊努力、互相支持：「我希望社會各界能夠放下前嫌，和衷共濟，一同跨過我們眼前的困難，特區政府『會、肯定會』吸取教訓，加強同社會各界的溝通，以謙虛和開放的態度聆聽意見，讓特區政府的施政更加貼近民心、民意、民情。」

他又提出，會集中精力發展經濟和做好社會民生工作，讓香港繼續穩步向前。至於這段說話是否意指修例造成的施政問題，他離場時沒有回應記者提問。