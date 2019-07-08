【逃犯條例】田少稱鍾國斌反對發聲明　張宇人反駁：4人均同意

自由黨榮譽主席田北俊今早批評該黨在6月9日遊行後倉促發聲明支持政府，猶如「做咗幫兇」，他更斥張宇人「拖埋自由黨（為政府）護航」。田北俊透露，黨魁鍾國斌不同意做法，惟黨主席張宇人支持做法，並說服其餘兩位議員易志明和邵家輝支持，最終聲明以無簽名的方式於當晚11時發出。 張宇人下午發新聞稿稱，理解田北俊看法，但指對方陳述的內容不盡不實，認為田北俊未能完全掌握資料。張宇人表示，6月9日當晚，他向另外3名立法會議員諮詢是否需就遊行人士訴求作回應時，4人在電話互通下均同意發出，沒人反對。他更強調「由今早開始，本人也收到不少黨友的來電及短訊，支持本人的工作」。

田北俊批評自由黨在6月9日遊行後倉促發聲明支持政府，猶如「做咗幫兇」，他更斥張宇人「拖埋自由黨（為政府）護航」。（資料圖片/盧翊銘攝）

田北俊今天（8日）接受商台節目訪問時表示，他與3名自由黨榮譽主席周梁淑怡、方剛和劉健儀商討後，決定向張宇人發信，要求他辭去行會成員一職。

田北俊批評，自由黨當晚發聲明的做法過於倉促，同時令市民感到絕望，認為若自由黨4名議員「話要諗諗（是否支持條例）」，實政圓桌田北辰、經民聯石禮謙等較為開明的建制派或會跟隨，政府便需想想是否照推修例，「政府一吹雞（建制）就簽晒名（發聲明）落去，市民真係好絕望」。田北俊更指，鍾國斌不同意做法，惟張宇人支持做法，並說服其餘兩名議員易志明和邵家輝支持，最終聲明以無簽名的方式於當晚11時發出。

田北俊（右）稱鍾國斌不同意6月9日發聲明的做法，惟黨主席張宇人（左）支持做法，並說服其餘兩位議員易志明和邵家輝支持，最終聲明以無簽名的方式於當晚發出；張宇人下午發新聞稿反駁指當日4人在電話互通下均同意發出，沒人反對。（資料圖片/余俊亮攝）

張宇人下午隨即發新聞稿稱，在6月9日晚上，他曾諮詢自由黨另外3名立法會議員是否就遊行人士的訴求作回應，強調自己並沒有持任何立場，只是詢問大家意見該黨有否需要發新聞稿。張宇人指當晚4人就新聞稿內容商討，「在電話互通下同意發出，並沒有人提出反對」。他更強調「由今早開始，本人也收到不少黨友的來電及短訊，支持本人的工作」。