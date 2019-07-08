【逃犯條例】田北俊促張宇人辭行會　揭自由黨6.9聲明急護航內幕

6月9日，103萬人上街遊行反對《逃犯條例》修訂，惟政府當晚11時發聲明，表明繼續於6月12日恢複二讀，觸發更大民怨，一向被視為建制派「壞孩子」的自由黨同樣於當晚11時發聲明，重申該黨支持政府修例。 自由黨榮譽主席田北俊今天（8日）接受商台節目訪問時表示，他與三名自由黨榮譽主席周梁淑怡、方剛和劉健儀商討後，決定向黨主席張宇人發信，要求他辭去行會成員一職。田北俊批評自由黨在「6.9」遊行後倉促發聲明支持政府，猶如「做咗幫兇」，斥張宇人「拖埋自由黨（為政府）護航」。

田北俊（左三）促張宇人（右三）辭去行會成員一員。（資料圖片）

黨魁鍾國斌曾不同意「6.9」發聲明

田北俊透露，該黨「6.9」當晚發聲明之時，黨魁鍾國斌不同意做法，不過黨主席張宇人支持做法，並說服其餘兩位議員易志明和邵家輝支持，最終聲明以無簽名的方式、於當晚11時發出。

田北俊批評，自由黨當晚發聲明的做法過於倉促，同時令市民感到絕望，認為若自由黨四名議員「話要諗諗（是否支持條例）」，實政圓桌田北辰、經民聯石禮謙等較為開明的建制派或會跟隨，政府便需想想是否照推修例，「政府一吹雞（建制）就簽晒名（發聲明）落去，市民真係好絕望。」

已與周梁淑怡、方剛和劉健儀商討

他表示，他與三名自由黨榮譽主席周梁淑怡、方剛和劉健儀商討後，決定發信要求自由黨主席張宇人辭去行會成員一職，他批評自由黨在「6.9」遊行後倉促發聲明支持政府，猶如「做咗幫兇」，斥張宇人「拖埋自由黨（為政府）護航」。

被問到認為張宇人會否接受建議，田北辰指張宇人是「叻仔」，「（張宇人）咁支持林鄭係幫林鄭忙，還是好似『送中條例』，幫緊特首『送終』？」至於會否擔心做法觸發退黨潮，他說不想「評估到咁遠」。



田北俊表示，會盡早向張宇人發信，並會予張宇人足夠時間回應。田北俊表示，不擔心做法會影響自由黨與中央的關係，「我唔覺得中央好記仇，我依家咪好好哋，我唔覺得中央咁小器。」至於與政府的關係，他認為政府要靠建制派，多於建制派要靠政府。

