【政壇諸事町】警爆粗撩市民「隻揪」　陳志全：去信盧偉聰應約

《逃犯條例》修訂引發的大規模示威昨日（7日）再演變成示威者佔據路面，警方則動用盾牌和警棍清場。網上瘋傳的一段影片顯示，過程中有警員竟向示威者大喝「呀咩，認X住我呀」、「隻揪呀！」執法者遣詞用字形同挑釁打鬥的黑道中人，引起外界譁然。 人民力量立法會議員陳志全今日（8日）就在facebook回應事件，他指「我知好多市民都想同呢條友隻揪，但大家唔好同我爭，我會去信警務處處長（盧偉聰）應約隻揪」。

有警員大叫「隻揪呀!」

「反送中」運動蔓延到港島之外的地區，昨日舉行的九龍區遊行結束後，示威者又轉到旺角聚集，警方則出動大批警員驅趕。而一名市民在旺角彌敦道匯豐銀行對開行人路，被警員以警棍驅散下走出行人路，並疑因失平衡倒地。一名警員此時則與示威者互相叫囂，並向對方呼喊「咩呀，咩呀，退後啊」。另一名介入的警員更以粗口咒罵示威者，稱「咩呀，認X住我呀」，當示威者大叫「隻揪呀！」，該名警員竟回應「隻揪呀！」，場面猶如黑幫在街頭口角。

有關影片在社交平台被瘋傳，不少網民觀看後更是為之側目。陳志全亦在facebook發帖文「應約」，接受「隻揪」的挑戰。他又表示，自己未必打得贏該名警員，「但希望全世界可以看到香港警察在驅散示威時，在眾目睽睽之下，如何刺激群眾情緒，知法犯法，公然違反公安條例，挑釁市民打鬥」。

陳又在帖文中hashtag#有冇人知佢叫乜名 #幾號冧把。不少網民則在貼文下回應「支持！」