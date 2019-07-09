聯署反對區議會選舉設確認書　黃之鋒：有權參選毋須篩選

選舉管理委員會就「區議會選舉活動建議指引」進行的公眾諮詢至明日結束，其中一項修訂為將「確認書」制度化。早前一名居港外國人James Ockenden發起網上聯署反對引入「確認書」，今日（9日）下午聯同香港眾志黃之鋒、議會陣線立法會議員區諾軒、朱凱廸及其助理岑敖暉到灣仔海港中心的辦事處遞交簽名。

黃之鋒指，「反送中」運動群情洶湧，若屆時有大批年輕人被取消參選資格，他相信林鄭所付上的政治代價一定比「反送中」運動更高。（盧翊銘攝）

選舉管理委員會將會於今屆區議會選舉將確認書制度化。由James Ockenden發起的反對引入確認書網上聯署，現時已籌集近800個簽名，並於今日交給選舉事務處代表。James Ockenden指政府希望市民能以和平理性的方式表達意見，但他不認為能夠在公眾諮詢期內和平理性地表達意見。他對引入確認書的建議表示強烈反對，認為會破壞民主和政制。

黃之鋒指自己仍未考慮是否參選區議會，但經歷香港眾志羅冠聰被取消議員資格、黨友周庭被取消參選資格，他強調「我有權參選，毋須北京篩選」。他表示，提名顧問委員會可以核實參選人士的資格，強調自己在無政治篩選下本應有資格參選區議會，因此他將會郵寄表格到提名顧問委員會，要求委員會回覆他是否符合參選資格。他又指，「反送中」運動群情洶湧，若屆時有大批年輕人被取消參選資格，他相信林鄭所付上的政治代價一定比「反送中」運動更高。

岑敖暉（左）表明正積極考慮參選區議會，惟去年朱凱廸參選村代表選舉時亦被剝奪資格，質疑朱凱廸新西團隊會否永遠喪失參與任何選舉的資格。（盧翊銘攝）

岑敖暉表明正積極考慮參選區議會，惟去年朱凱廸參選村代表選舉時亦被剝奪資格，質疑朱凱廸新西團隊會否永遠喪失參與任何選舉的資格。他續指，特首林鄭月娥和民政事務局局長劉江華「重用雨傘運動的招數」，呼籲年輕人與政府進行對話，而區議會選舉作為最和平的參與政治方法，卻將不同政見的年輕人拒諸門外，直言感到荒謬。岑呼籲有意參選的人士填妥表格「塞爆」提顧會郵箱，要求交代哪些人符合參選資格。

區諾軒質疑即使提顧會核實選舉資格，選舉主任或會提出新證據，繼而取消資格，並對政治篩選的機制表示擔心。（盧翊銘攝）

區諾軒指在最近一次區議會會議上首次獲派表格。他表示2016年曾透過提顧會的機制核證功能組別選舉資格，但是次表格上最後一欄的「特殊情況的資料」，比以往多了一句陳述，指法例並無賦權提顧會就關乎《區議會條例》第34條下的規定（即「確認書」等聲明）提供意見。他質疑即使提顧會核實選舉資格，選舉主任或會提出新證據，繼而取消資格，並對政治篩選的機制表示擔心。對於林鄭指修例「壽終正寢」，區以「借屍還魂」作回應，指要解決社會的問題，在進行民主普選改革前，必先要有公平公正的選舉。

朱凱廸表示，嚴正警告林鄭政府切勿在日後的選舉作政治篩選，否則香港人會空群而出，推翻政府。