「光復上水」遊行獲發不反對通知書　梁金成：望別有用心者勿挑釁

《逃犯條例》修訂造成的政治風波仍未平息，政府尚未回應民間提出的五大訴求，激發6月以來多場大型遊行示威，部分示威活動的訴求，更超出反對《逃犯條例》修訂。 繼周日「光復屯門公園」行動後，明日「北區水貨客關注組」亦發起「光復上水」反水貨客遊行。 遊行前夕，關注組召集人梁金成接受《香港01》訪問表示，多年前北區已舉行過反水貨客示威，但水貨活動只收歛了一陣子，「好快又變返原本咁」，他希望透過今次遊行再次喚起政府和社會的關注，令上水可回復平靜。對於日前屯門和尖沙咀舉行的遊行最終均演變成衝突，梁就強調，不願見到社區出現混亂，「上水人都唔想搞亂自己屋企」。他期望行和平進行，又呼籲別有用心的人不要到場挑釁。

「光復上水」|反水貨客遊行已獲警方發出不反對通知書。（北區水貨客關注組facebook圖片）

梁金成批評，政府多年來都沒有處理上水水貨客橫行的問題，街頭分貨阻街等問題近年又再故態復萌。他強調，數據顯示即日來回過境的人次並未減少，「一周一行」的機制必須取消，「食環署應加強派員檢控水貨客阻街，港鐵也需要加強執行入閘前『過磅』，阻止大型水貨妨礙乘客」。

梁指，近年關注組嘗試以其他活動表達訴求，促請政府關注問題，但獲得的效果一般，參與人數亦慢慢下降，「每次得40幾50人就冇意思啦」，故他今次認為，需再以遊行方式表達意見。

「上水居民係幾咁痛苦！」

他說，遊行本由民間自發，自己只是代為申請不反對通知書。他補充，傳媒多關注遊行是否會帶來衝突場面，他則認為，社會的注意力應回到上水居民所面對的日常生活問題，「成個區俾水貨客搞到亂曬，小店俾藥妝店逼走曬，越嚟越少，要知道上水居民係幾咁痛苦！」

遊行今日下午已獲警方發出布反對通知書，梁表示，申請的遊行人數是1000人，而目前看來街坊反應踴躍，實際人數如達到數千至1萬人，亦不意外，「呢啲好難估計」。他又表示，希望遊行會和平克制，但相信出現互相指罵場面在所難免，「可能遊行人士鬧下啲水貨客，水貨客又會鬧返啲遊行嘅人阻住佢地做生意」，但他也希望「指罵」僅是表達憤怒，不要過分糾纏及造成混亂。

他強調，遊行會如期進行。