【逃犯條例】街坊網民發起18區大遊行　上水將軍澳都有份

反對修訂《逃犯條例》的聲音此起彼落，自6月以來已有多場遊行集會活動，今天（7日）也有網民發起九龍區大遊行，尖沙咀一帶被大量黑衣人潮擠滿。相關行動遍地開花，各個小區也開始組織遊行活動。有網民號召接力舉行「18區大遊行」，與昨天的「光復屯門公園」行動相似，希望除了修例議題外也以地區問題為主題。今天上水區和將軍澳區相繼響應，冀市民能透過遊行活動向政府表達不滿。

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昨天(6日)的「光復屯門公園」行動，由網民和屯門街坊發起，他們自發組成網上群組，短短幾星期已召集了二千多人，據主辦單位指，昨天更估計有近萬人參加遊行。同一時間，有沙田區街坊宣佈籌備 「7.14沙田大遊行」，Facebook專頁「沙田一隅」今天在網上發帖，指現時已正式入紙，與沙田區區議員陳兆陽一同申請不反對通知書，而路線方面則仍與仲同警方討論，暫時未能公佈。

多年來備受水貨客困擾的上水，有組織也於今天宣佈將於7月13日進行「光復上水」行動。「北區水貨客關注組」召集人梁金成指，行動其實屬市民和網民自發，他們只是用組織名義幫助申請不反對通知書，現時遊行路線仍未有定案，但預計會行經為「重災區」的石湖墟一帶。梁表示，希望今次行動除了談及「反送中」的政治議題外，也將地區問題帶給其他市民知道，「各區都有好多地區問題存在已久，透過地區遊行，我哋想畀大家知道呢個政府到底有幾不堪。」

「將軍澳7月21日大遊行」，除了「五大訴求」，也另外爭取「拒絕紅色媒體」和「守護新聞真相」。(FB圖片)

至於將軍澳區，也有由區政聯盟和將軍澳民生關注組舉行的「將軍澳7月21日大遊行」，除了「五大訴求」，他們另外爭取「拒絕紅色媒體」和「守護新聞真相」。據將軍澳民生關注組成員葉嘉榮指，遊行路線中會走入有電視媒體在內的將軍澳工業邨，皆因認為部分媒體報導時出現偏頗，對社會影響很深，「我哋唔想佢哋淨係做支持政府嘅『活機器』，希望佢哋可以報導事實。」

他表示，遊行另會經過西貢區議會所在的綜合大樓，以示對早前18區區議會主席表態支持修例的不滿，亦會遍及將軍澳區五大港鐵站。葉續指，他們現時仍在申請不反對通知書，但對將會參與的人數感到樂觀，「媒體被染紅唔止係一個地區嘅問題，而係全港性嘅題目，我哋認為，會有各區嘅市民搭車過嚟參與。」