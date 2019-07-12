「皇榜」出爐　陳美寶等三高官升正「D6」　馮程淑儀命運未揭盅

政府今午（12日）出政務官「皇榜」，據內部消息指，運輸署署長陳美寶、海事處處長王天予和地政總署署長陳松青「坐正」「D6」首長級甲級政務官。不過「皇榜」未公布誰正式坐上「D8」首長級甲一級政務官之位，所以仍未能確認曾被《香港01》揭發換樓醜聞、現為創新辦總監的馮程淑儀今年可否「坐正」。

馮程淑儀曾被《香港01》揭發換樓醜聞，其丈夫馮永業涉貪案下月有裁決。（資料圖片／盧翊銘攝）

不知是否受修訂《逃犯條例》風波影響，今年的「皇榜」比過去兩年遲了公布，2017年和2018年皆在6月出爐，今年就在今個月才見到，且因有有「工序」未完成，未能公布坐正或升任「D8」的官員名單。曾被《香港01》揭發換樓醜聞、改任創新辦總監的馮程淑儀，署任「D8」至今已逾5年，今年能否「坐正」仍是未知之數。

至於其餘「坐正」的官員，包括升任「D6」的運輸署署長陳美寶、海事處處長王天予和地政總署署長陳松青，升任「D4」首長級乙一級政務官的有駐粵辦主任陳選堯、民政事務局副秘書長李百全、發展局副秘書長何佩玲和財經事務及庫務局副秘書長孫玉菡，升任「D3」首長級乙級政務官的則有民政事務總署副署長王秀慧、黃海韻、薪資會聯合秘書處前秘書長尤建中、駐京辦副主任林雅雯、房屋署副署長郭慧玲、政務司司長辦公室人力資源規劃及扶貧統籌處處長關婉儀、食物及衞生局副秘書長方毅、民航處副處長蘇惠思和公務員事務局副秘書長黃佩玟。