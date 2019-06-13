吳文遠披露馮程淑儀受查被裁罪成　上訴被駁回　須即時服刑4個月

社民連主席吳文遠被指在社交媒體，披露民政事務局常秘馮程淑儀正受廉署調查，早前被裁定3項披露調查人身分罪成，判囚4個月。吳不服裁決上訴，指事件早就被廣泛報導，不會打草驚蛇，高等法院今（13日）頒判詞，並駁回其上訴，吳須即時入獄。其律師即要求上訴至終院。

吳文遠雖然在向梁振英方向掟三文治案上訴得直，但披露馮程淑儀受查卻上訴敗，難逃返獄中服刑。（李慧娜攝）

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吳進庭前提示威者遭暴力對待

吳文遠今午到庭聽取裁決前表示，對於有示威者到醫院求診時被警方以暴動罪名拘捕表示關注，吳指和平的示威者抵擋惡法，卻換來警方暴力對待，頭破血流，未來或會被控以暴動罪，面對數年監禁，感嘆「睇香港變成咩樣」。

吳指將會上訴至終審法院，並盡快申請保釋，以便繼續「反送中」。他形容昨日示威「小勝一仗」，成功阻立法會開始二讀，但指不能只有年輕人走出來，呼籲港人周日上街遊行及在下周一罷工，又勉勵大家不要放棄、不要灰心，在各自的社區內阻《逃犯條例》立法。

上訴人吳文遠被指在2016年4月5日至5月24日間，明知或懷疑正有一項被指稱或懷疑已犯《防止賄賂條例》(第201章)第II部所訂罪行而進行的調查，而透過新聞媒體、Facebook、Twitter和Instagram，向公眾披露民政事務局局長常任秘書長馮程淑儀是廉署調查目標。

吳稱披露合乎公眾利益

吳在上訴聆訊時強調披露是為公眾利益，有合理抗辯，並指事件早已被廣泛報導，不會打草驚蛇，因為「所有蛇都被驚醒哂」，又指原審裁判官沒有理會報告建議可判社會服務令，堅決判監，認為存在不公。

控方指吳所為或會打草驚蛇

不過律政司反駁，原審裁判官在裁決中，已考慮吳披露的資料並不涉公眾利益，案中沒有證據顯示廉署不會秉公辦理，而吳披露資料的行為，絶對有機會打草驚蛇。

認同吳為提高知名度而披露事件

法官在判詞同意控方方所指，原審裁判官有充分理由裁定吳為提高知名度作出披露，吳事發時已知廉署立案調查，根本無理由懷疑廉署在調查時存有不當行為。

法官又指看不出吳邀請傳媒到他錄取口供的廉署辦公室拍照，及上載在廉署內的自拍照與公眾利益有何關係，做法明顯為提高知名度，又指他從一開始作出披露的行徑是為增知名度。

調查目標有必要保密

法官認為本案證據不支持吳真誠以公眾利益為由作出披露，又稱條例立法目的為防被調查人知悉調查而採取行動，當涉事人知道廉署已立案調查，他們有可能會妨礙調查，故有必要保密。法官又指吳沒真誠悔意，且在多次提醒不可作披露的情況下，為了提高個人知名度明知故犯，4個月刑期恰當。

案件編號：HCMA264/2018