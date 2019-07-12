【逃犯條例】跑友明發起「連儂牆跑」　貫穿港島　以藍色飲品為記

撰文：莊恭南
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政府暫緩《逃犯條例》修訂後，尚未回應民主派要求收回6.12暴動定性、成立獨立委員會調查及完全撤回修例等五大訴求，引發逾一個月以來的大型示威和不合作運動，而民間的抗爭行動亦愈來愈有「創意」。
有長跑愛好者在網上號召「連儂牆跑」，以小西灣綜合大樓外的「連儂牆」為起點，列出港島各區共19個「連儂牆」位置，以「自行起步、自選路線」形式「連線」長跑，
以支持「連儂牆運動」。整個長跑路線路徑柴灣、杏花邨、筲箕灣、西灣河、北角、灣仔、金鐘、上環等地方，全程距離約為一次「半馬拉松」。
活動亦呼籲參加者以藍色，即寶礦力包裝顏色的飲品為記。
連儂牆跑活動呼籲參加者以寶礦力包裝顏色，藍色的飲品為記，在港島各區自由起步。（網上圖片）
各區的「連儂牆運動」發起以來，獲得大量市民自發參與，但亦引發連番爭執，有撐警分子、休班警察等到場與連儂牆支持者發生爭拗，有人不但撕毀連儂牆上的便利貼，更拳毆以身保護連儂牆義工。
網上有長跑愛好者發起自選路線的「連儂牆跑」，聲援港島各個連儂牆。早前運動飲品寶礦力響應網民要求，抽起無線電視的廣告。「連儂牆跑」的宣傳圖片則採用類似寶礦力瓶身標籤圖案，並呼籲參加者「藍色飲品為記」，似是同時支持寶礦力。
「連儂牆跑」列出從小西灣、柴灣、杏花邨，到灣仔、上環、堅尼地城的19處連儂牆。活動明日（13日）晚上8點開始，在小西灣綜合大樓開始，不過大會也呼籲參與者可自行起步，每站「打卡」，即在連儂牆上貼紙留言。