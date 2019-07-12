【逃犯條例】跑友明發起「連儂牆跑」　貫穿港島　以藍色飲品為記

政府暫緩《逃犯條例》修訂後，尚未回應民主派要求收回6.12暴動定性、成立獨立委員會調查及完全撤回修例等五大訴求，引發逾一個月以來的大型示威和不合作運動，而民間的抗爭行動亦愈來愈有「創意」。

有長跑愛好者在網上號召「連儂牆跑」，以小西灣綜合大樓外的「連儂牆」為起點，列出港島各區共19個「連儂牆」位置，以「自行起步、自選路線」形式「連線」長跑，

以支持「連儂牆運動」。整個長跑路線路徑柴灣、杏花邨、筲箕灣、西灣河、北角、灣仔、金鐘、上環等地方，全程距離約為一次「半馬拉松」。

活動亦呼籲參加者以藍色，即寶礦力包裝顏色的飲品為記。