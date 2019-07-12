【逃犯條例】指「壽終正寢」是最徹底說法　曾鈺成：毋須執著撤回

特首林鄭月娥日前（9日）以「壽終正寢」形容《逃犯條例》修訂，引起熱議。立法會前主席曾鈺成形容，林鄭的解釋是「最徹底的講法」，壽終正寢的意思比「撤回」更徹底，意指條例不會再回來，希望社會能收到這個訊息，不解為何反對者執著於「撤回」二字。

曾鈺成指，「壽終正寢」已是林鄭對修例最徹底的講法。（陳欣彤攝）

對於林鄭近日甚少在公眾場合露面，曾鈺成指「要睇到政治現實」，現時社會上依然有相當多人希望採取不同方式衝擊政府，倘若林鄭出現在公眾場合，「必然會吸引這些（衝擊）活動」，這會對社區及活動本身帶來不必要的麻煩。他相信林鄭盼免去些不必要的麻煩，所以暫時較少出席公眾場合。

近日有不少由反修例引起的衝突，曾鈺成呼籲各方克制，儘量以和平合法的方式表達意見。他稱明白特首能夠做到的承諾，未必滿足各方面的所有訴求，但政府可做的都已盡力去做。他指大部分市民希望社會回復平和安詳的氣氛，讓大家安居樂業，又稱發生任何肢體衝突都無人願見到。

中聯辦主任王志民昨日（11日）表示，中央支持特區政府依法有效施政。曾鈺成認為王志民加上「有效」一詞，反映中央政府希望香港儘快重回正常軌道，讓政府成功推行各項有利經濟發展，及改善民生的政策，「這才叫有效」。他又說，過去這段時間政府管治所受到的衝擊令立法會無法運作，導致一些本不會引起社會爭議，且有利經濟民生的政策未能推行，但政府運作需要公共資源，由此中央希望社會支持特區政府有效施政。