鄭若驊：作為法改會主席　積極推動落實法律改革

律政司司長鄭若驊今日（14日）發表網誌時指出，法律改革委員會（法改會）是負責研究就特定課題應否及如何改革有關的法律的一個獨立組織，而作為法改會主席，她非常重視保持香港的法律與時並進，並表示會積極推動落實法律改革的工作。

鄭若驊指她非常重視保持香港的法律與時並進，並表示會積極推動落實法律改革的工作。（資料圖片）

鄭若驊今日發表以「法律改革」為題的網誌，提到今年由法改會舉辦的法律改革徵文比賽中，六位得獎的法律學生的觀點都非常全面和透徹，並表示比賽的目的是希望令法律學生明白法律改革的重要性，同時讓他們思考如何改革香港法律和提出建議。

她藉此簡單介紹了法改會，指它是獨立於政府的組織，負責研究就特定課題應否及如何改革有關的法律，而報告書則會提交給相關決策局作進一步考慮是否接納。又指過往法改會轄下的小組委員會亦曾發表諮詢文件或報告書，例如性罪行檢討小組委員會。 另外，對於由決策局提出的立法建議，律政司會向決策局詳細了解其背景和目的，就是否符合《基本法》等法律事宜提供意見。

她強調，身為律政司司長和法改會主席，她重視保持香港的法律與時並進，並表示會積極推動落實法律改革的工作。