【逃犯條例】暫緩=撤回？鄭若驊:不貿然重啟、勿斟酌字眼(附全文)

律政司司長鄭若驊今日下午（24日）出席立法會司法及法律事務委員會會議，會後被追問會否改以「撤回」取代「暫緩」逃犯條例修訂，她重申政府已停止立法會大會上逃犯條例修訂審議工作，呼籲市民不要斟酌字眼。究竟她向記者說了甚麼？以下是她與傳媒的談話內容。

+ 35 + 34 + 33

鄭若驊：多謝各位媒體朋友。今天法律改革委員會（法改會）在司法及法律事務委員會作了一個簡介，報告我們的工作進展。在法改會自一九八二年成立以來，推出了６６份報告，其中一個不需要修改法律，餘下的６５個當中，有３５個已經全面落實，有２４個已獲部分落實或者正在考慮之中。在二○一八年年初至今，法改會推出了五份諮詢文件，以及一份報告書。我們會盡量做好工作。今日這個年度報告，是希望通過我們的報告，表達法改會和立法會對落實報告書進度的關注，亦希望通過年度報告，我們能更積極地落實報告書的建議，或作出相關的回應，讓政府的工作可以做得更好。多謝各位。

+ 10 + 9 + 8

記者：就《逃犯條例》方面，會否考慮修改字眼，用「撤回」而不是用「暫緩」，會否回應社會上一些示威者的訴求，不檢控參與六月十二日的集會人士？

鄭若驊：在修訂《逃犯條例》的工作，政府已經停止在立法會大會的審議工作，我們亦沒有一個既定的時間表，政府亦不會貿然重新再重啟這項相關工作，所以如果到明年七月立法年度過了後，條例草案將失效，政府亦會接受這個情況。

至於第二個問題，我在此再重申，作一個決定檢控與否，律政司的工作是獨立、不偏不倚地去做。換句話說，無論任何人對當日的事件或哪一天的事件也好，他如何說該事件或情況是或不是一個暴動，律政司的工作也是獨立，是按法律、看證據，按我們的《檢控守則》檢視是否達至一個合理定罪機會的驗證標準，我們才會作出檢控與否的決定。所以現時沒有人可以說會或不會作出任何檢控。

+ 59 + 58 + 57

記者：政府其實在明年亦不會再做移交逃犯的修例工作，但現時建制派也表示，如果政府覺得可以修復社會，他們的支持者也會理解政府用「撤回」的字眼，政府會否考慮用「撤回」的字眼去增加社會對政府的信心？

鄭若驊：我會這樣去看這件事，我們不要斟酌該詞語，其實大家今次關注的，是大家在理解上，或者有些關注點可能覺得政府未曾足夠去處理。所以在這些情況下，將會發生或日後的情況大概會怎樣，其實大家也會知道，也差不多等同大家所要求的情況，所以我希望不要斟酌字眼。

▼圖文回顧六月政治風暴▼