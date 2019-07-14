林鄭月娥、劉江華哀悼釋智慧老和尚圓寂　弘揚佛教　德高望重　

行政長官林鄭月娥、民政事務局局長劉江華及教育局局長楊潤雄，分別對香港佛教聯合會榮譽會長智慧老和尚逝世表示深切哀悼。林鄭月娥讚揚智慧老和尚德高望重，致力弘揚佛教，貢獻良多。

行政長官發聲明哀悼釋智慧老和尚圓寂，圖為釋智慧（右三）與候任特首林鄭月娥（左二）一同出席大澳文物酒店五周年紀念活動情景。(資料圖片鄭子峰攝)

林鄭月娥在聲明中指，「智慧老和尚德高望重，長年致力弘揚佛教，同時熱心參與和推動社會及慈善工作」，貢獻良多。

「我對智慧老和尚離世深感哀痛，謹代表香港特別行政區政府向一眾佛教善信致以深切慰問。」

劉江華則表示：「智慧老和尚畢生全力弘揚佛教，更將寶蓮禪寺發揚光大，惠澤廣大佛教信眾，推動佛教善業，更積極參與社會事務，貢獻良多。我們永遠懷念他。」

楊潤雄亦指，「智慧老和尚對社會公益事業貢獻良多。佛聯會是本港主要辦學團體之一，共有13所中學、7所小學及8所幼稚園，以『明智顯悲』為校訓，讓『知識』與『品德』結合，成就學生的全人發展，多年來育才無數。」楊潤雄深信智慧老和尚的德行會繼續勉勵學生。

釋智慧老和尚除曾任香港佛教聯合會榮譽會長、第61至63屆董事會會長、寶蓮禪寺董事會主席、寶蓮禪寺第七代住持、世界佛教僧伽會副會長；亦曾任港區人大代表、新界鄉議局執行委員、區議會議員及大澳鄉事委員會副主席，除在香港積極參與辦學工作外，他亦曾支持在內地興建希望學校，讓眾多兒童獲得上學的機會。他在2015年獲頒授銀紫荊星章。

寶蓮禪寺今日（14日）凌晨零時20分公布，香港佛教聯合會榮譽會長、寶蓮禪寺董事會主席智慧老和尚，在周六晚9時半圓寂，世壽86歲。