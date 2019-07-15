【逃犯條例】示威者斥譚文豪阻差辦公　譚現身稱歡迎對話

有市民今日（15日）自發到公民黨譚文豪辦事處外示威，強烈譴責譚文豪「阻差辦公、呃選票」。現場所見亦有譚文豪的支持者「撐場」，雙方發生激烈口角，後來譚現身後，示威者往對面馬路方向離開。譚及後接受訪問，表示一直願意接受任何意見，呼籲大家理性表達。

譚文豪（持咪者）表示尊重示威人士，雖然有少許激動，但他稱隨時歡迎合理的溝通。（張浩維攝）

下午3時半，辦事處門外已有十餘名支持譚文豪的市民等候，及後示威者手持大聲公和標語現身，其中包括保衛香港運動發起人傅振中。10名示威者於門外呼叫口號時，支持者不斷發出噓聲和罵聲，試圖作出挑釁。雙方後來發生激烈口角，譚文豪此時現身並手持大聲公，表示歡迎表達意見和對話，笑言「飲番支寶礦力先走啦」，但示威者最終向馬路方向離開，示威只為時約8分鐘。

事後譚文豪表示尊重示威人士，雖然有少許激動，但他稱隨時歡迎合理的溝通。他相信示威者是被警方和政府誤導了阻差辦公的定義，亦希望他們明白要求成立獨立調查委員會，也是為了幫助警察澄清。對於被指阻差辦公，譚指2005年終審法院的判詞曾表明，若只向警務人員查詢所執行的任務，並不構成阻差辦公。他直指，執法人員對法例的了解不足，會引起不必要的衝突。

被問到會否擔心未來有更多示威，他指作為議員需要面對群眾，不論正反意見都會聆聽，否則只會如同特首林鄭月娥一樣。他又提到行政會議成員只是作為林鄭的「啦啦隊」，直斥林鄭的問責團隊是「免責團隊」。

對於林鄭直指昨日沙田的示威者是「暴徒」，譚希望林鄭先了解為何警方會衝入商場並作出圍捕，市民本可以和平散去，質疑政府是否為了製造混亂，將示威者塑造成暴徒，再合理地拘捕。

示威者手持大聲公和標語現身，其中包括保衛香港運動發起人傅振中（左一），指譚文豪阻差辦公。（張浩維攝）

雙方支持者在辦事處門外發生激烈口角。（張浩維攝）